Вашингтонская исследовательская организация 38 North провела расследование, в ходе которого был обнаружен неправильно настроенный облачный сервер с IP-адресом КНДР.

Мировая анимационная индустрия оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что к созданию популярных мультсериалов, транслируемых на Amazon Prime Video и HBO Max, могли быть причастны аниматоры из КНДР.

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Вашингтонская исследовательская организация 38 North провела расследование, в ходе которого был обнаружен неправильно настроенный облачный сервер с северокорейским IP-адресом. На этом сервере хранились тысячи анимационных файлов, среди которых были сцены из популярных супергеройских мультсериалов «Непобедимый» на Prime Video и «Яну: Чудо-ребёнок» на канале Max.

По предварительным данным, аниматоры КНДР работали над этими проектами через китайские подставные компании, контролируемые из Корейской Народно-Демократической Республики. Это вызывает опасения, поскольку санкции США запрещают коммерческую деятельность с северокорейскими компаниями из-за нарушений прав человека и разработки ядерного оружия.

Эксперт по кибербезопасности Майкл Барнхарт из Mandiant заключил, что нет никаких доказательств того, что стриминговые сервисы знали о причастности северокорейских компаний. Скорее всего, проекты были переданы на субподряд третьей стороне без их ведома, а первоначальные контракты были подписаны с легальными китайскими компаниями.

Amazon уже связался с компанией Skybound, создавшей «Неуязвимого», чтобы расследовать этот вопрос. Представители Amazon заявили, что им ничего не известно о причастности северокорейских организаций.

Тем временем HBO предпочёл не комментировать ситуацию. Последствия этого открытия далеко идущие, и ещё предстоит выяснить, как это повлияет на практику подбора поставщиков и аутсорсинга в анимационной индустрии.

Пока международное сообщество пытается разобраться со сложностями глобальных цепочек поставок, этот спор служит ярким напоминанием о необходимости прозрачности и подотчётности в творческой индустрии.