Цена на восстановленный Galaxy S23 Ultra составляет 919 долларов, что значительно ниже стоимости новой модели в 1199 долларов.

Компания Samsung сделала важный шаг навстречу потребителям, представив восстановленную версию своего флагманского смартфона Galaxy S23 Ultra. Это решение направлено на удовлетворение потребностей широкой аудитории, стремящейся получить высококачественные устройства по более доступной цене.

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Galaxy S23 Ultra, а также модели S23 и S23+ теперь доступны в программе "Сертифицированный восстановленный", что означает прохождение строгой проверки качества и, при необходимости, восстановление с использованием оригинальных компонентов. Samsung гарантирует покупателям целый год официальной поддержки, что является дополнительным подтверждением надежности восстановленных устройств.

Цена на восстановленный Galaxy S23 Ultra составляет 919 долларов, что значительно ниже стоимости новой модели в 1199 долларов. Это делает флагманское устройство более доступным для широкого круга пользователей, которые ранее не могли позволить себе покупку из-за высокой стоимости.

Пока неизвестно, будет ли предложение распространяться на другие регионы помимо США, где оно доступно на данный момент. Однако уже сейчас ясно, что выход Samsung на рынок восстановленных устройств может оказать значительное влияние на индустрию потребительской электроники.

Этот шаг не только открывает новые возможности для потребителей, но и способствует сокращению количества электронных отходов. Восстановленные устройства позволяют снизить потребность в новом производстве, что положительно сказывается на экологии.

Рынок восстановленных устройств продолжает расти, и выход Samsung в эту нишу является важным событием.