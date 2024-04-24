Представители индустрии выражают своё несогласие с некоторыми положениями документа и призывают к их пересмотру.

В сфере электронной коммерции разгораются жаркие споры вокруг нового законопроекта, который призван регулировать деятельность онлайн-платформ. Представители индустрии выражают своё несогласие с некоторыми положениями документа и призывают к их пересмотру.

Одним из ключевых моментов, вызывающих разногласия, является запрет на платные возвраты. Платформы электронной коммерции считают, что эта мера необходима для предотвращения недобросовестной конкуренции. Без такого запрета недобросовестные продавцы могли бы заказывать большое количество товаров у конкурентов, возвращать их и таким образом наносить ущерб другим участникам рынка.

реклама

Ещё один спорный аспект — предложение о регулировании крупных торговых площадок. Оно предполагает, что площадки должны получать согласие продавцов на проведение рекламных акций и ограничивать плату за услуги 10 % от стоимости товара. Ассоциации электронной коммерции утверждают, что это противоречит действующему гражданскому законодательству и может замедлить инновации в отрасли.

Кроме того, законопроект вводит дополнительные ограничения на продажу продовольственных товаров на торговых площадках, фактически приравнивая их к традиционным розничным сетям. Это приведёт к увеличению расходов и бюрократических препятствий для онлайн-продавцов, которые в конечном итоге будут переложены на потребителей.

Письма от АКИТ и АПЭТРС в настоящее время рассматриваются государственными органами, и пока неизвестно, будут ли учтены опасения представителей отрасли. Однако очевидно, что любые дополнительные расходы или ограничения, наложенные на платформы электронной коммерции, в конечном итоге скажутся на потребителях. Поэтому важно найти баланс между регулированием отрасли и развитием здоровой конкуренции.

Пока идут дебаты, будущее электронной коммерции в России остаётся неопределённым. Результаты этого законодательного процесса будут иметь далеко идущие последствия как для отрасли, так и для потребителей.