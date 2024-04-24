Эта компания специализируется на технологиях компьютерного зрения, и её опыт в этой области позволит Apple расширить ассортимент своей продукции и укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта



Технологический гигант Apple усилил свои возможности в области искусственного интеллекта благодаря приобретению французского стартапа Datakalab. Эта компания специализируется на технологиях компьютерного зрения, и её опыт в этой области позволит Apple расширить ассортимент своей продукции и укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта.

Datakalab уже зарекомендовала себя в индустрии благодаря разработке передовых алгоритмов для анализа изображений и видео. Одно из её заметных достижений — инструмент для распознавания масок на лицах, который был использован в парижской транспортной системе.

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Благодаря интеграции технологий Datakalab, Apple сможет предложить своим пользователям более плавный и интуитивный опыт использования искусственного интеллекта. Ожидается, что iOS 18 продемонстрирует приверженность компании к этой технологии и предложит ряд инновационных функций и улучшений.

Сотрудничество Datakalab с такими крупными компаниями, как Disney, свидетельствует о её опыте и универсальности. Инновационный подход стартапа к компьютерному зрению открывает новые возможности в различных отраслях, от здравоохранения и безопасности до развлечений и образования.

Хотя ни Apple, ни Datakalab публично не подтвердили факт приобретения, источники, близкие к сделке, сообщили, что сделка состоялась в конце 2022 года. Это приобретение является важным стратегическим шагом для Apple, подчёркивающим её стремление инвестировать в исследования и разработки в области искусственного интеллекта для стимулирования инноваций и роста.

Приобретение Datakalab, вероятно, окажет глубокое влияние на технологическую отрасль в целом, поскольку опыт стартапа в области компьютерного зрения и анализа изображений может сыграть важную роль в формировании будущего технологий, основанных на искусственном интеллекте. Стремление Apple к инновациям, как ожидается, будет способствовать значительным достижениям в ближайшие годы.