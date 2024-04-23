Это означает, что устройства других компаний вскоре будут работать на той же операционной системе, что и популярная серия Quest от Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что компания открывает свою операционную систему Horizon OS для сторонних производителей VR-гарнитур. Это означает, что устройства других компаний вскоре будут работать на той же операционной системе, что и популярная серия Quest от Meta. Гиганты индустрии ASUS, Lenovo и Microsoft уже подтвердили свое участие: ASUS интегрирует Horizon OS в свою игровую линейку ROG, Lenovo сосредоточится на производительности, образовании и развлечениях, а Microsoft сотрудничает с Meta в создании специального издания Meta Quest под брендом Xbox.



Этот стратегический шаг знаменует собой значительное расширение экосистемы Meta, позволяя пользователям получить доступ к единой платформе на различных устройствах. Приложение Quest для iOS и Android будет переименовано в Meta Horizon, а также появится новый магазин приложений. Ожидается, что это событие будет способствовать развитию инноваций и конкуренции на рынке VR, что в конечном итоге принесет пользу потребителям.



Используя возможности Horizon OS, сторонние производители гарнитур смогут воспользоваться обширными ресурсами и опытом Meta, что упростит процесс разработки и ускорит время выхода на рынок. Это, в свою очередь, приведет к появлению более разнообразного ассортимента VR-устройств, отвечающих различным потребностям и предпочтениям.



Решение Meta об открытии своей операционной системы окажет глубокое влияние на индустрию, поскольку VR-ландшафт продолжает развиваться. Способствуя большему сотрудничеству и разнообразию, компания позиционирует себя в авангарде революции VR, определяя будущее иммерсивного опыта.



Последствия этого шага далеко идущие: потенциальные приложения выходят за рамки игр и развлечений и распространяются на такие сферы, как образование, здравоохранение и другие. Поскольку границы между физическим и виртуальным мирами продолжают размываться, смелый шаг Meta* изменит ландшафт VR, открывая новые возможности и перспективы для создателей, разработчиков и пользователей.

* - признана экстремистской на территории РФ