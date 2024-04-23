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Как сообщается, компания Apple прекратила производство аксессуаров FineWoven, ссылаясь на опасения по поводу долговечности материала. Новость, впервые опубликованная инсайдером Kosutami, стала неожиданностью для многих, учитывая энтузиазм компании по отношению к экологически чистому материалу, когда он был представлен в сентябре прошлого года.
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Серия FineWoven, в которую входили чехлы для телефонов, ремешки для Apple Watch и держатели AirTag, преподносилась как экологичная альтернатива традиционным аксессуарам из кожи и ткани. Однако многие пользователи стали сообщать в социальных сетях о проблемах с качеством материала, ссылаясь на трещины, разрывы и другие проявления деградации.
Источники, близкие к делу, утверждают, что сейчас Apple активно ищет альтернативный материал, который соответствовал бы ее экологическим стандартам и одновременно решал проблемы с долговечностью. Сообщается, что технологический гигант стремится найти решение, которое минимизирует его экологический след и при этом обеспечит потребителей высококачественной продукцией.
Несмотря на сообщение о прекращении производства, на сайте Apple по-прежнему можно приобрести аксессуары FineWoven, при этом официального заявления по этому поводу не последовало. Молчание компании вызвало спекуляции как среди фанатов, так и среди критиков. Некоторые задаются вопросом, не означает ли это более широкое изменение в подходе Apple к созданию экологичных продуктов.