Новость, впервые опубликованная инсайдером Kosutami, стала неожиданностью для многих, учитывая энтузиазм компании по отношению к экологически чистому материалу.

Как сообщается, компания Apple прекратила производство аксессуаров FineWoven, ссылаясь на опасения по поводу долговечности материала. Новость, впервые опубликованная инсайдером Kosutami, стала неожиданностью для многих, учитывая энтузиазм компании по отношению к экологически чистому материалу, когда он был представлен в сентябре прошлого года.

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Серия FineWoven, в которую входили чехлы для телефонов, ремешки для Apple Watch и держатели AirTag, преподносилась как экологичная альтернатива традиционным аксессуарам из кожи и ткани. Однако многие пользователи стали сообщать в социальных сетях о проблемах с качеством материала, ссылаясь на трещины, разрывы и другие проявления деградации.

Источники, близкие к делу, утверждают, что сейчас Apple активно ищет альтернативный материал, который соответствовал бы ее экологическим стандартам и одновременно решал проблемы с долговечностью. Сообщается, что технологический гигант стремится найти решение, которое минимизирует его экологический след и при этом обеспечит потребителей высококачественной продукцией.

Несмотря на сообщение о прекращении производства, на сайте Apple по-прежнему можно приобрести аксессуары FineWoven, при этом официального заявления по этому поводу не последовало. Молчание компании вызвало спекуляции как среди фанатов, так и среди критиков. Некоторые задаются вопросом, не означает ли это более широкое изменение в подходе Apple к созданию экологичных продуктов.