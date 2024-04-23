Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман в очередной раз подтвердил, что новая большая языковая модель (LLM) Apple будет работать исключительно на устройстве, отказавшись от облачных серверов.

Компания Apple собирается представить революционную функцию искусственного интеллекта (ИИ) в iOS 18, которая будет обрабатывать языковые модели полностью на устройстве. Это нововведение изменит способ обработки языка с помощью ИИ, поставив во главу угла конфиденциальность и скорость.

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Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман в очередной раз подтвердил, что новая большая языковая модель (LLM) Apple будет работать исключительно на устройстве, отказавшись от облачных серверов. Этот новаторский подход знаменует собой значительный отход от традиционных методов обработки языка, которые зависят от массивных запросов к серверу.

Благодаря локальной обработке языковых моделей система ИИ Apple будет иметь доступ к ограниченному набору данных по сравнению с облачными аналогами. Однако этот компромисс будет стоить того, поскольку обработка на устройстве позволит алгоритму работать с беспрецедентной скоростью, сохраняя при этом абсолютную конфиденциальность, что является отличительной чертой приверженности Apple к безопасности.

Интересно, что в бета-файлах iOS 17.4 уже появились сведения о языковой модели под кодовым названием "Ajax". Хотя окончательное название может быть и другим, значение этой технологии неоспоримо.

Сообщество разработчиков Apple находится в предвкушении, так как ожидается, что технологический гигант раскроет все подробности о возможностях обработки языка на устройстве во время предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 10 июня.