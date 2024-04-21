Документальный фильм рассказывает подлинную историю Дженнифер Пэн, канадской женщины, которая организовала убийство своих родителей в 2010 году

Недавно вышедший на Netflix документальный сериал "Что сделала Дженнифер" вызвал споры из-за предполагаемого использования в его производстве изображений, созданных искусственным интеллектом. Документальный фильм рассказывает подлинную историю Дженнифер Пэн, канадской женщины, которая организовала убийство своих родителей в 2010 году. Однако зоркие зрители заметили что-то неладное с фотографиями Дженнифер Пэн, представленными в документальном фильме.

На снимках присутствуют неестественные пропорции лица, зубов, пальцев - характерные для изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Это заставило многих усомниться в подлинности фотографий, а также в том, что документальный фильм претендует на фактическую точность. Отсутствие в титрах информации о возможном использовании изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, еще больше подогрело споры.



В ответ на критику криминальный репортер Джереми Гримальди, написавший книгу об этом деле, пояснил, что изображения на самом деле подлинные, но некоторые из них были отредактированы, чтобы защитить личность фотографа. Однако это объяснение не смогло утихомирить возмущение: многие утверждают, что Netflix следовало бы указать процесс редактирования в титрах.



Фотограф Джо Фоули высказал свое мнение, предположив, что создатели документального фильма могли использовать искусственный интеллект для повышения разрешения реального изображения. Фоули считает, что Netflix следовало бы включить в фильм предупреждение о том, что фотографии были отредактированы.



Несмотря на споры, фильм "Что сделала Дженнифер" возглавил глобальный список 10 лучших фильмов Netflix после своего дебюта в начале апреля. Этот инцидент вызвал более широкую дискуссию о роли искусственного интеллекта в документальном кино и важности прозрачности творческого процесса. Поскольку технологии продолжают размывать границы реальности, создателям контента крайне важно уделять первостепенное внимание подлинности и раскрытию информации в своей работе.