В скором времени пользователи продукции Apple смогут окунуться в мир ретро-игр прямо со своих устройств

С момента своего зарождения, мир видеоигр постоянно эволюционировал, предлагая всё новые и новые технологии и возможности. Однако, несмотря на стремительное развитие, ностальгия по классическим играм прошлых десятилетий не угасает. И вот, кажется, что эта ностальгия получит новое дыхание благодаря последним новостям из мира технологий.



В скором времени пользователи продукции Apple смогут окунуться в мир ретро-игр прямо со своих устройств. Разработчики анонсировали скорый релиз приложения Provenance, которое станет настоящим хабом для эмуляторов различных ретро-консолей. Это приложение позволит любителям классики насладиться играми с PlayStation 1, GameCube, Wii, SEGA Genesis, Atari 2600 и многих других платформ.



Provenance не является новинкой на рынке эмуляторов. Его разработка началась ещё в 2016 году, и с тех пор приложение успело завоевать популярность среди энтузиастов, которые устанавливали его на свои устройства в обход официального магазина приложений. Теперь же, после изменения политики Apple, Provenance может занять своё законное место в App Store.



Это стало возможным благодаря недавнему решению Apple о разрешении публикации эмуляторов ретро-консолей в их официальном магазине приложений, при условии соблюдения всех правил магазина.



Однако, Provenance обещает стать одним из первых приложений, которое не только соответствует всем требованиям, но и предоставляет широкий спектр возможностей для погружения в мир ретро-гейминга. С его помощью пользователи смогут воспроизводить игры с любимых консолей прошлого, не опасаясь нарушить правила магазина.



Конкретные сроки релиза Provenance в App Store пока остаются неизвестными, но ожидается, что это событие состоится в ближайшем будущем. Это станет значительным шагом вперёд для любителей ретро-игр и для всей индустрии мобильных приложений в целом.