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Greg_Novo
Создатель оригинального Fallout сравнил главных героев сериала Amazon с разными типами геймеров
Самым значимым аспектом для Кейна стало то, что сериал «ощущается как Fallout».

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Сериал «Fallout», вдохновлённый одноимённой видеоигрой, вызвал большой интерес среди зрителей и критиков. Особенно ценно мнение Тима Кейна, создателя оригинальной игры. В своём обзоре он назвал впечатления от шоу «сюрреалистичными». Кейн был удивлён и восхищён тем, как мир, который он придумал, ожил на экранах в виде полноценного телевизионного сериала.

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Кейн особенно отметил качество декораций и реквизита, которые, по его словам, воссоздают атмосферу «Fallout» с невероятной точностью. Актёрская игра также получила высокую оценку, вызвав восторг своей феноменальной достоверностью.

Самым значимым аспектом для Кейна стало то, что сериал «ощущается как Fallout». Он подчеркнул, что создателям удалось передать уникальное чувство и дух постапокалиптического мира, который он задумывал, уделяя при этом особое внимание лору и деталям вселенной.

Кейн также выразил мнение, что для тех, кто не знаком с играми серии, сериал может показаться «сложным» из-за отсутствия явного рассказчика или персонажа, который бы вводил в курс событий. Он выделил моменты, которые будут особенно ценны для фанатов, включая отсылки к первой части игры.

Особое внимание было уделено характерам главных героев, которые, по мнению Кейна, отражают систему кармы из игры. Он сравнил их с различными типами игроков, каждый из которых выбирает свой путь в «Fallout», от добродетельных до аморальных.

Кейн также прокомментировал хронологические аспекты сериала, предложив свои теории относительно некоторых сюжетных решений, включая предполагаемую роль корпорации «Волт-тек» в ядерном ударе и вопросы каноничности событий, связанных с «Fallout: New Vegas».

Сериал «Fallout» от Amazon Prime, премьера которого состоялась в этом месяце, уже подтвердил свой успех, получив зелёный свет на второй сезон. Структура первого сезона, по словам Кейна, напоминает следование основному квесту игры с элементами побочных заданий, что добавляет глубины и разнообразия повествованию.

В заключение, Кейн выразил надежду на продолжение сериала и его влияние на франшизу, хотя подчеркнул, что успех шоу не скажется на скорости разработки «Fallout 5». Он также отметил интерес одного из актёров озвучки «Fallout 3» к участию во втором сезоне, что может предвещать новые интересные разработки в продолжении сериала.

#fallout #fallout: new vegas
Источник: igromania.ru
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