Это явление затронуло как пользователей лицензионных, так и нелицензионных версий программы

Проблема подчёркивает один из недостатков цифровых лицензий на программное обеспечение: владелец прав может в любой момент отозвать доступ к приобретённому продукту. Компания Autodesk, разработчик AutoCAD, недавно объявила о введении ограничений на использование своих продуктов в России. Это привело к тому, что при попытке запуска программы появляется сообщение об ошибке «Используемая лицензия недействительна».

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Эти действия со стороны Autodesk являются частью исполнения санкций ЕС и касаются программ, работающих по бессрочным лицензиям, а также тех, что были приобретены через сторонние каналы после того, как компания покинула российский рынок два года назад.

Чтобы решить эту проблему, российские пользователи начали искать обходные пути. Некоторые из них нашли инструкции, позволяющие запустить программу в обход ограничений. Кроме того, на рынке существуют альтернативные инженерные программы, которые могут служить заменой AutoCAD. Среди них — FreeCAD, nanoCAD, «Компас-3D», T-FLEX CAD и «САПР ПОЛИНОМ».

Эти альтернативы предлагают пользователям возможность продолжить работу над своими проектами без зависимости от политической ситуации и ограничений, связанных с лицензированием. Переход на другие программы может потребовать времени для адаптации, но в текущих условиях это выглядит как необходимый шаг для сохранения продуктивности и непрерывности рабочих процессов.