Компании, такие как «Литрес» и VK Play, начали информировать своих клиентов о необходимости перехода на отечественные системы авторизации

В последние годы российские интернет-сервисы активно развиваются и совершенствуются, стремясь обеспечить пользователям максимальный комфорт и безопасность. Одним из важных шагов в этом направлении стал переход на отечественные системы авторизации.

До недавнего времени многие российские интернет-сервисы позволяли пользователям входить в свои аккаунты с помощью популярных зарубежных сервисов, таких как Apple ID и Google. Однако теперь ситуация меняется. Компании, такие как «Литрес» и VK Play, начали информировать своих клиентов о необходимости перехода на отечественные системы авторизации.

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Для сохранения доступа к услугам пользователям предлагается добавить актуальную электронную почту и номер телефона. Также предлагается использовать российские системы авторизации, такие как Mail ID, VK ID, Сбер ID, а также сервисы «Госуслуги» и «Одноклассники».

Эти изменения являются частью более широкой тенденции, начавшейся с 1 декабря 2023 года, когда было введено ограничение на регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных почтовых сервисов. Планируется, что к 2025 году все российские интернет-сервисы полностью откажутся от использования зарубежных систем авторизации.

Переход на отечественные платформы авторизации имеет несколько преимуществ. Во-первых, он позволяет усилить контроль за процессами регистрации и входа в системы, что способствует повышению безопасности пользовательских данных. Во-вторых, он упрощает процесс идентификации пользователей и обеспечивает более надёжную защиту их личной информации.

Пользователям, которые ещё не перешли на новую систему, рекомендуется в ближайшее время обновить свои данные для входа в аккаунты, чтобы избежать потери доступа к любимым сервисам и приложениям. Это также позволит им в полной мере использовать возможности, предоставляемые российскими интернет-платформами.