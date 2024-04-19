Этот дефект, получивший в сети название "зелёная полоса смерти", вызывает беспокойство среди пользователей, так как точные причины его возникновения до сих пор не установлены

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S21 столкнулись с неприятной проблемой: на экранах их устройств появилась тонкая зелёная линия.

Сообщения о проблеме начали поступать от владельцев старых моделей серии S21, включая популярные Galaxy S21 Ultra и S21 FE. По словам пользователей, зелёная линия чаще всего появляется после обновления операционной системы или в результате перегрева устройства. Также предполагается, что причиной может быть аппаратный дефект, связанный с неисправностью разъёма дисплея или кабеля, соединяющего экран с материнской платой.



Проблема не нова для смартфонов Samsung; подобные случаи уже фиксировались у более ранних моделей после их обновления. Несмотря на массовость жалоб, официального признания проблемы от компании Samsung пока не последовало. Однако в прошлом, столкнувшись с аналогичными дефектами, компания предлагала пользователям ремонт или замену повреждённых компонентов.



Эксперты советуют владельцам смартфонов, столкнувшимся с "зелёной полосой смерти", обратиться в сервисный центр Samsung для диагностики и ремонта. В случае наличия гарантии на устройство, ремонт или замена комплектующих может быть проведена бесплатно. Для подтверждения дефекта рекомендуется сделать фотографию экрана с зелёной линией перед обращением в сервис. Это поможет в дальнейшем при общении с представителями компании и ускорит процесс решения проблемы.