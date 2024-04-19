Это стало результатом тщательно продуманной стратегии Microsoft, направленной на расширение своего присутствия на рынке

В мире видеоигр произошло необычное событие: игры от Microsoft начали доминировать в PlayStation Store, платформе, принадлежащей их прямому конкуренту, компании Sony. Это стало результатом тщательно продуманной стратегии Microsoft, направленной на расширение своего присутствия на рынке.

Из 25 самых продаваемых игр в PlayStation Store 7 являются продуктами Microsoft. В этот список входят такие популярные игры, как Fallout 4, Fallout 76, Call of Duty, Overwatch 2, Minecraft, Sea of Thieves и Grounded. В то время как Sony может похвастаться только пятью собственными проектами в этом рейтинге, остальные игры принадлежат другим издателям.

реклама

После приобретения Activision Blizzard Microsoft значительно усилила свои позиции на рынке. Игры, такие как Call of Duty и Overwatch, не только занимают значительную долю рынка, но и приносят значительную прибыль. Это подчёркивает успешность стратегии компании и, возможно, указывает на начало новой эры сотрудничества и конкуренции между крупнейшими игроками в индустрии видеоигр.

Успех Microsoft на платформе Sony может послужить примером для других компаний, стремящихся расширить свои горизонты и исследовать новые рыночные возможности. Это также может стать предвестником более интегрированной и сотруднической будущей игровой экосистемы, где границы между конкурирующими платформами становятся всё более размытыми. В конечном итоге, потребители выигрывают от такой конкуренции, получая доступ к более широкому спектру игровых опытов.