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Greg_Novo
Xbox доминирует на платформе Sony
Это стало результатом тщательно продуманной стратегии Microsoft, направленной на расширение своего присутствия на рынке

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В мире видеоигр произошло необычное событие: игры от Microsoft начали доминировать в PlayStation Store, платформе, принадлежащей их прямому конкуренту, компании Sony. Это стало результатом тщательно продуманной стратегии Microsoft, направленной на расширение своего присутствия на рынке.

Из 25 самых продаваемых игр в PlayStation Store 7 являются продуктами Microsoft. В этот список входят такие популярные игры, как Fallout 4, Fallout 76, Call of Duty, Overwatch 2, Minecraft, Sea of Thieves и Grounded. В то время как Sony может похвастаться только пятью собственными проектами в этом рейтинге, остальные игры принадлежат другим издателям.

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После приобретения Activision Blizzard Microsoft значительно усилила свои позиции на рынке. Игры, такие как Call of Duty и Overwatch, не только занимают значительную долю рынка, но и приносят значительную прибыль. Это подчёркивает успешность стратегии компании и, возможно, указывает на начало новой эры сотрудничества и конкуренции между крупнейшими игроками в индустрии видеоигр.

Успех Microsoft на платформе Sony может послужить примером для других компаний, стремящихся расширить свои горизонты и исследовать новые рыночные возможности. Это также может стать предвестником более интегрированной и сотруднической будущей игровой экосистемы, где границы между конкурирующими платформами становятся всё более размытыми. В конечном итоге, потребители выигрывают от такой конкуренции, получая доступ к более широкому спектру игровых опытов.

#microsoft #sony
Источник: t.me
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