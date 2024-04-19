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Greg_Novo
На Apple Vision Pro выходит всё меньше приложений
Наблюдаемое снижение интереса со стороны пользователей и разработчиков может указывать на необходимость пересмотра подхода к поддержке и продвижению устройства

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В мире технологий постоянно происходят изменения, и одним из самых ярких событий последнего времени стал запуск Apple Vision Pro. Это устройство открыло новые горизонты для виртуальной реальности и обещало стать настоящим прорывом в этой области.

Перед запуском гарнитуры в App Store появилось 73 новых приложения, разработанных специально для Vision Pro. За первую неделю их количество выросло до 82, а к моменту релиза достигло пика в 150 приложений. Однако после этого интерес разработчиков начал снижаться. В последнюю неделю марта было добавлено всего одно новое приложение.

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На данный момент в App Store доступно 523 приложения, поддерживающих Apple Vision Pro. Примерно половина из них являются платными. Общая доля контента для Vision Pro в App Store составляет всего 4%.
Эти цифры могут вызвать вопросы о стратегии Apple и её влиянии на рынок приложений. Наблюдаемое снижение интереса со стороны пользователей и разработчиков может указывать на необходимость пересмотра подхода к поддержке и продвижению устройства.

Возможно, Apple стоит задуматься о том, как стимулировать разработчиков для создания нового и качественного контента, который сможет удержать внимание пользователей и обеспечить долгосрочный успех Vision Pro. В конечном итоге, будущее этой технологии и её влияние на рынок будет зависеть от того, насколько эффективно компания сможет адаптироваться к меняющимся требованиям аудитории и разработчиков.

#apple #vision pro #vision
Источник: t.me
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