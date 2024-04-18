Пользователи смогут легко составлять ответы на сообщения, а также адаптировать длину и тон текста в соответствии с их потребностями, выбирая между неформальным и профессиональным стилем общения.

Особенностью новой мыши Logitech M750 является встроенная кнопка, активирующая Logi AI Prompt Builder — интеллектуального помощника, созданного на базе передовых технологий ChatGPT. Этот инновационный инструмент предназначен для упрощения работы с текстами, предлагая функции написания, редактирования и перефразирования. Пользователи смогут легко составлять ответы на сообщения, а также адаптировать длину и тон текста в соответствии с их потребностями, выбирая между неформальным и профессиональным стилем общения.

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Возможности Logi AI Prompt Builder не ограничиваются одной лишь моделью M750. Logitech объявила, что аналогичный ИИ-помощник будет доступен и для владельцев других устройств бренда, включая серии MX, Ergo, Signature и Studio Series. Это расширение функционала подчёркивает стремление компании предоставить своим пользователям самые передовые технологии.

Стоимость новой мыши Logitech M750 составляет $49,99, и уже сейчас на официальном сайте компании открыт предзаказ. Этот шаг отражает уверенность Logitech в том, что новый продукт будет встречен с энтузиазмом и станет незаменимым инструментом для профессионалов и энтузиастов по всему миру.

С учётом постоянно растущего спроса на интеллектуальные решения для повседневных задач, Logitech M750 с ИИ-помощником, без сомнения, займёт своё место в арсенале инструментов для повышения продуктивности и эффективности работы с текстами.