Новый сервис под названием Acrobat AI Assistant предлагает пользователям мощный набор функций на основе искусственного интеллекта для эффективной работы с PDF-файлами.

Acrobat AI Assistant способен не только пересказывать текст из PDF-файлов, но и находить ответы на конкретные вопросы, что делает его незаменимым помощником в управлении большим объёмом информации. Кроме того, он может стать надёжным средством для расчёта налогов и помощи в заполнении налоговых деклараций, что значительно облегчит этот часто сложный процесс.

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Не ограничиваясь только PDF, Acrobat AI Assistant также поддерживает работу с документами в форматах Word и PowerPoint. Он может отвечать на вопросы, связанные с содержимым документа, помогать в навигации по нему и проверять достоверность информации, что делает его многофункциональным инструментом для различных задач.

Конфиденциальность и безопасность данных являются приоритетом для Adobe, и информация из обрабатываемых документов не будет храниться или использоваться для обучения ИИ без явного согласия пользователей. Это подчёркивает приверженность компании к защите личных данных клиентов.

На данный момент Acrobat AI Assistant доступен в бесплатной бета-версии через расширение для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, а также в мобильном приложении Acrobat Reader. Хотя в настоящее время ассистент поддерживает только английский язык, в планах Adobe расширение языковой поддержки.

Подписка на сервис предлагается по цене $4,99, однако компания предупреждает, что в будущем стоимость подписки может увеличиться. Это предложение открывает новые горизонты для профессионалов и любителей, стремящихся максимально эффективно использовать своё время и ресурсы при работе с документами.