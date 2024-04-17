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Greg_Novo
Spotify готовит новый lossless-тариф Music Pro
Новый тариф, получивший название Music Pro, предложит пользователям аудиофайлы в формате FLAC с параметрами до 24 бит и частотой 44,1 кГц

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В мире стриминговых музыкальных сервисов грядут большие перемены. Spotify, один из лидеров отрасли, готовит к запуску новый тариф, который обещает поднять планку качества звука на недосягаемую высоту. Новый тариф, получивший название Music Pro, предложит пользователям аудиофайлы в формате FLAC с параметрами до 24 бит и частотой 44,1 кГц, что является золотым стандартом для аудиофилов и ценителей высококачественного звука.

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Долгое время ходили слухи о том, что Spotify работает над тарифом для музыки без потерь качества, и теперь, благодаря последним отчётам, стали известны дополнительные детали. Одной из заметных особенностей нового тарифа станет оптимизация звука для популярных моделей наушников, таких как AirPods, что позволит пользователям наслаждаться максимально чистым и насыщенным звуком.
Кроме того, Spotify планирует внедрить продвинутые фильтры на основе искусственного интеллекта, которые улучшат поиск и создание персонализированных плейлистов. Это нововведение обещает сделать процесс выбора музыки ещё более интуитивным и удобным для пользователей.

Особое внимание привлекает функция создания ремиксов, о которой стало известно недавно. Эта функция даст возможность пользователям не только наслаждаться музыкой, но и творчески взаимодействовать с ней, создавая собственные уникальные версии любимых треков.

Несмотря на то что точные сроки запуска тарифа Music Pro пока не объявлены, ожидается, что он станет доступен в ближайшем будущем. Ранее этот тариф был известен под рабочим названием Supremium, что уже вызвало интерес в музыкальном сообществе.

С появлением Music Pro Spotify сделает ещё один шаг вперёд в области предоставления качественного музыкального контента, укрепляя свои позиции на рынке и предлагая слушателям беспрецедентный звуковой опыт. 

#spotify #music
Источник: t.me
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The Wall Street Journal: Spotify анонсирует функцию создания ремиксов
Spotify тестирует персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом
Spotify готовит платную подписку "Music Pro" с качественным звуком без потерь
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