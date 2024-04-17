Разработчики уже получили возможность работать с девелоперскими комплектами (девкитами) для оптимизации своих игр под новую систему.

В мире игровых технологий грядут большие перемены, ведь компания Sony анонсировала выпуск обновлённой версии своей популярной консоли — PS5 Pro. Эта новость вызвала огромный интерес среди геймеров и разработчиков по всему миру.

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Согласно последним данным, PS5 Pro обещает стать настоящим прорывом в индустрии и выйти на рынок до конца 2024 года. Sony предоставляет два режима работы центрального процессора: стандартный с частотой 3,5 ГГц и ускоренный, что позволит играм использовать полный потенциал консоли. Компания ожидает, что к августу 2024 года все новые игры будут полностью совместимы с PS5 Pro.

Одним из ключевых улучшений станет обновлённый графический чип, который обеспечит на 45% более быстрый рендеринг по сравнению с текущей моделью PS5. Это особенно заметно будет в задачах, связанных с трассировкой лучей, где новая Pro-модель покажет трёхкратное увеличение скорости.

Sony также планирует внедрение собственной технологии масштабирования изображения — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая станет конкурентом таких технологий, как NVIDIA DLSS и AMD FSR. Это позволит достигать высокого качества изображения при меньших затратах вычислительных ресурсов.

Основные характеристики новой консоли включают в себя:

Процессор: 8 ядер, 16 потоков, архитектура Zen 2, с частотами 3,5/3,8 ГГц.

Графический процессор: на базе архитектуры RNDA 3 с 60 вычислительными блоками и частотой 2,18 ГГц, обеспечивающий производительность в 33,5 терафлопса.

Видеопамять: GDDR6 объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 576 ГБ/с благодаря 256-битной шине и скорости 18 Гбит/с.

Эти характеристики делают PS5 Pro одной из самых ожидаемых игровых консолей будущего, обещая новый уровень погружения и производительности для геймеров по всему миру.