Это обещание вызвало волну интереса и скептицизма, поскольку критические этапы регуляторного одобрения еще не пройдены

В августе этого года ожидается, что дороги Калифорнии станут свидетелями революционного шага в области автономного транспорта. Илон Маск, генеральный директор Tesla, недавно заявил о намерении компании запустить беспилотные такси. Это обещание вызвало волну интереса и скептицизма, поскольку критические этапы регуляторного одобрения еще не пройдены.

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Tesla уже получила базовую лицензию на испытания автономных транспортных средств от Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), но для полноценной эксплуатации беспилотных такси требуется дополнительное разрешение от Комиссии по коммунальным предприятиям (CPUC). Эта высокоуровневая лицензия позволит автомобилям перемещаться по дорогам без водителя за рулем, что является ключевым компонентом для реализации планов Маска.

Однако, учитывая текущий статус лицензирования и отсутствие заявок в CPUC, возникают вопросы о том, насколько реалистичны планы Tesla. Процесс получения лицензии может быть длительным и трудоемким, как показывает опыт Waymo, которая ждала одобрения своих заявок восемь месяцев.

С учетом этих факторов, а также отсутствия конкретных деталей от Маска о том, что будет представлено в августе, общественность и инвесторы остаются в ожидании дальнейших новостей. Будет ли обещание беспилотного такси исполнено, или это останется лишь амбициозной целью на бумаге, покажет время.