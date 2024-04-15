Эти процессоры, которые будут выпущены во второй половине года, представляют собой новую серию Core Ultra 200 и базируются на платформе LGA1851.

В мире высоких технологий грядет новый этап развития процессорной архитектуры, связанный с запуском нового поколения процессоров Intel Arrow Lake. Эти процессоры, которые будут выпущены во второй половине года, представляют собой новую серию Core Ultra 200 и базируются на платформе LGA1851.

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Согласно последним утечкам информации, инженерные образцы новых процессоров Intel демонстрируют отход от традиционной технологии Hyper-Threading (HT). Новые модели, включая 20-ядерный и 24-ядерный процессоры, предлагают равное количество потоков, что указывает на изменения в подходе к обработке данных.

Intel, по всей видимости, делает акцент на улучшении энергоэффективности и однопоточной производительности. Это решение может быть связано с желанием компании оптимизировать работу "больших" ядер и улучшить общую производительность процессоров.

Отказ от Hyper-Threading может открыть новые возможности для разработчиков и пользователей, предоставляя более мощные и эффективные решения для самых разнообразных задач. Ожидается, что новая линейка процессоров Intel Arrow Lake предложит значительные улучшения в области вычислительной мощности и энергопотребления.