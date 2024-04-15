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Greg_Novo
Актриса из Baldur’s Gate III пожаловалась на ИИ-синтез своего голоса
Актриса Амелия Тайлер, чьё голос был скопирован без её согласия, выразила своё возмущение по поводу незаконного использования её голоса

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В последнее время вопросы использования искусственного интеллекта для создания копий голосов актёров стали особенно актуальными, вызвав дискуссии среди профессионалов индустрии. Актриса Амелия Тайлер, чьё голос был скопирован без её согласия, выразила своё возмущение по поводу незаконного использования её голоса, подчеркнув, что это не только нарушение её профессиональных прав, но и вторжение в личное пространство.

Её коллеги по проекту Baldur’s Gate III также высказались по этому поводу. Нил Ньюбон, озвучивший Астариона, заявил, что искусственный интеллект не способен заменить настоящее взаимодействие между актёром и режиссёром, и что эмоции не могут быть сведены к цифровому формату. Саманта Беар, озвучившая Карлах, выразила своё разочарование в связи с недавними изменениями в контрактах и высказала мнение, что актёрам нужна большая защита от злоупотреблений со стороны искусственного интеллекта.

Эндрю Уинкотт, озвучивший Рафаэля, признал некоторые преимущества искусственного интеллекта и одобрил усилия профсоюзов по защите прав актёров, однако призвал коллег быть более внимательными при подписании контрактов.

Дэвид Хэрвуд, озвучивший Варлина Дора в Alan Wake 2, назвал искусственный интеллект серьёзной угрозой и призвал к поиску способов использования этой технологии для улучшения актёрской профессии, а не её замещения.

Бен Старр и Ральф Айнесон, озвучившие персонажей в Final Fantasy 16, выразили свои опасения по поводу быстрого развития искусственного интеллекта и потенциальных последствий его использования. Они подчеркнули, что преимущества технологии могут иметь высокую цену и что важно найти баланс между инновациями и сохранением человеческого элемента в искусстве.

Этот случай поднял важные вопросы о правах актёров и о том, как технологии могут влиять на будущее творческих профессий. Обсуждение продолжается, и многие надеются на разработку новых норм и правил, которые помогут защитить актёров от неправомерного использования их работы и личности.

#final fantasy 16 #baldur’s gate iii #амелия тайлер
Источник: igromania.ru
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