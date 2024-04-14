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Spotify планирует добавить новую функцию, которая позволит пользователям создавать ремиксы на свои любимые треки. Согласно информации The Wall Street Journal, приложение будет оснащено инструментами для ускорения, замедления и микширования музыки, что даст возможность сохранять полученные результаты в своей медиатеке для последующего прослушивания.
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Эта новая функция направлена на укрепление связи между сервисом и его аудиторией, а также предоставление возможности авторам треков зарабатывать на созданных ремиксах. Ведь в последнее время пользователи социальных сетей активно делятся короткими видеороликами с ремиксами песен, авторы которых пока не получают доход от этого.
Основные функции для создания ремиксов станут доступны для подписчиков стандартного тарифа Premium, в то время как более продвинутые опции могут быть включены в будущую подписку Spotify Supremium, стоимость которой предположительно составит $19.99 в месяц. Конкретные даты запуска новой функции пока остаются неизвестными.