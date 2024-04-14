Приложение будет оснащено инструментами для ускорения, замедления и микширования музыки, что даст возможность сохранять полученные результаты в своей медиатеке для последующего прослушивания

Spotify планирует добавить новую функцию, которая позволит пользователям создавать ремиксы на свои любимые треки. Согласно информации The Wall Street Journal, приложение будет оснащено инструментами для ускорения, замедления и микширования музыки, что даст возможность сохранять полученные результаты в своей медиатеке для последующего прослушивания.

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Эта новая функция направлена на укрепление связи между сервисом и его аудиторией, а также предоставление возможности авторам треков зарабатывать на созданных ремиксах. Ведь в последнее время пользователи социальных сетей активно делятся короткими видеороликами с ремиксами песен, авторы которых пока не получают доход от этого.

Основные функции для создания ремиксов станут доступны для подписчиков стандартного тарифа Premium, в то время как более продвинутые опции могут быть включены в будущую подписку Spotify Supremium, стоимость которой предположительно составит $19.99 в месяц. Конкретные даты запуска новой функции пока остаются неизвестными.