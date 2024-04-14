Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Идея Stellar Blade возникла во время забастовки таксистов
В мире, где мобильные игры захватывают внимание миллионов, появляется проект, который обещает вдохнуть новую жизнь в консольный рынок Южной Кореи.

реклама

В мире, где мобильные игры захватывают внимание миллионов, появляется проект, который обещает вдохнуть новую жизнь в консольный рынок Южной Кореи. Студия Shift Up представила свой новый боевик Stellar Blade, который может стать настоящим открытием для любителей видеоигр.

реклама

Первый эпизод серии роликов под названием «The Journey» был представлен на канале PlayStation. В этом видео директор игры Ким Хён-тхэ делится своими размышлениями о том, что стало источником вдохновения для создания Stellar Blade.

Смелость и инновации — вот что отличает Stellar Blade от других игр. Ким Хён-тхэ признаёт, что идея создания масштабного ролевого боевика была весьма рискованной, учитывая доминирование мобильных игр на рынке. Однако он уверен, что существует потребность в качественных однопользовательских играх, которые предлагают полноценное завершение истории.

Идея Stellar Blade возникла во время забастовки таксистов, когда Ким Хён-тхэ задумался о будущем, где искусственный интеллект может заменить человеческий труд. Эти размышления привели к глубоким вопросам о сущности человечества, возможности потери человечности и её замены чем-то иным. Эти вопросы легли в основу сюжета игры, который обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим задуматься.

Stellar Blade уже вызвала значительный интерес среди геймеров, превзойдя по популярности даже такие гиганты, как Final Fantasy VII Rebirth. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 26 апреля, а критики поделятся своими впечатлениями уже 24 апреля. Бесплатная демоверсия доступна на консоли, и она уже привлекла внимание широкой аудитории.

#final fantasy vii rebirth #stellar blade #shift up
Источник: igromania.ru
+
Написать комментарий (0)
Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation
29 марта станет доступна демо-версия игры Stellar Blade для PlayStation 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
22
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
4
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
+
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
69
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
4
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
12
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
+
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2

Популярные статьи

Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
129
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
71
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
40
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
2
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
3

Сейчас обсуждают

Red Red
17:30
Один раз спасли теперь всю жизнь мучится?
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Дрочислав Небздымов
17:29
Они тут резко нашли исторические корни и с первого раза сдали тест на знание языка.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Red Red
17:27
Блин к нам то зачем? В штаты в штаты,
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Александр
17:27
В Москве, например, недалеко от метро Ленинский проспект до сих пор есть неприметное здание с надписью ЭНИМС на стене. Но над входом крупная вывеска бизнес-центра. Когда-то я работал в небольшой орган...
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Дрочислав Небздымов
17:25
Рекордными темпами переползают в АСАШАЙ и РФ.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Дрочислав Небздымов
17:25
Ответка была отличная, из неизвестных источников у Ирана вдруг появилось гиперзвуковое оружие и, о чудо, оказывается их ядерная военная программа на сегодня вполне себе закончена и реализована. Прикол...
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Конрад Грамов
17:24
Суточная мощность СБ составляет примерно десятую часть от номинальной, поскольку она реализуется в солнечный день только в течении двух часов, когда солнце в зените.
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
Вадим (Nvidia Hater)
17:21
Эти рекламисты задрали уже.да какая скрытая реклама -она открытая и самоцель тут.Сказали бы 14 лет назад ,что сайт такое дно станет -не поверил бы.Пожалуй снова поссу в еблет бублику
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Red Red
17:21
Ничего не бывает вечного, щас персы вломят по полному сионистам, у них там все записано....месть на востоке готовить умеют Интересно сколько пейсатых уже покинуло богом данную землю...
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Дрочислав Небздымов
17:19
100% и этот крах принесёт мир и процветание всему человечеству.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем