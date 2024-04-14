В мире, где мобильные игры захватывают внимание миллионов, появляется проект, который обещает вдохнуть новую жизнь в консольный рынок Южной Кореи.

В мире, где мобильные игры захватывают внимание миллионов, появляется проект, который обещает вдохнуть новую жизнь в консольный рынок Южной Кореи. Студия Shift Up представила свой новый боевик Stellar Blade, который может стать настоящим открытием для любителей видеоигр.

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Первый эпизод серии роликов под названием «The Journey» был представлен на канале PlayStation. В этом видео директор игры Ким Хён-тхэ делится своими размышлениями о том, что стало источником вдохновения для создания Stellar Blade.

Смелость и инновации — вот что отличает Stellar Blade от других игр. Ким Хён-тхэ признаёт, что идея создания масштабного ролевого боевика была весьма рискованной, учитывая доминирование мобильных игр на рынке. Однако он уверен, что существует потребность в качественных однопользовательских играх, которые предлагают полноценное завершение истории.

Идея Stellar Blade возникла во время забастовки таксистов, когда Ким Хён-тхэ задумался о будущем, где искусственный интеллект может заменить человеческий труд. Эти размышления привели к глубоким вопросам о сущности человечества, возможности потери человечности и её замены чем-то иным. Эти вопросы легли в основу сюжета игры, который обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим задуматься.

Stellar Blade уже вызвала значительный интерес среди геймеров, превзойдя по популярности даже такие гиганты, как Final Fantasy VII Rebirth. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 26 апреля, а критики поделятся своими впечатлениями уже 24 апреля. Бесплатная демоверсия доступна на консоли, и она уже привлекла внимание широкой аудитории.