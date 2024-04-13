С появлением нового поколения чипов M4 от Apple можно ожидать значительного улучшения работы с искусственным интеллектом.

Компания Apple вновь демонстрирует своё стремление к инновациям, представляя новое поколение чипов M4, разработанных специально для улучшения работы с искусственным интеллектом в своих устройствах. Это событие, о котором сообщил известный аналитик Марк Гурман, может стать началом новой эры в использовании ИИ в повседневной жизни.

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Система-на-чипе M4 будет доступна в трёх различных исполнениях, каждое из которых предназначено для определённого уровня устройств Apple. Начальный уровень, получивший кодовое название Donan, будет внедрён в базовые модели MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. Средний уровень Brava предназначен для более мощных версий MacBook Pro, Mac mini и Mac Studio. В то время как самый продвинутый чип Hidra украсит флагманский Mac Pro.

Каждое из этих исполнений будет оснащено функциями ИИ, что позволит устройствам Apple работать более интеллектуально и эффективно. Хотя конкретные возможности ИИ, которые будут поддерживаться этими чипами, пока остаются в тайне, ожидается, что они значительно расширят функциональность устройств.

Даты выпуска новых устройств с чипами M4 пока не объявлены, но по предварительной информации, некоторые из них могут появиться на рынке уже в этом году, а остальные будут представлены в начале следующего. Это ожидание создаёт волнение среди поклонников технологий и подчёркивает репутацию Apple как компании, постоянно ищущей способы улучшить взаимодействие человека с технологиями.

С появлением нового поколения чипов M4 от Apple можно ожидать значительного улучшения работы с искусственным интеллектом в устройствах компании. Это событие может стать важным шагом в развитии технологий и открыть новые возможности для пользователей.