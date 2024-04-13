К существующим в Galaxy AI 13 языкам добавляются новые, в том числе арабский, индонезийский и русский.

В эпоху глобализации и цифровизации, когда границы между странами и культурами становятся всё более размытыми, компания Samsung делает важный шаг в поддержку многоязычного общения. Недавно она объявила о значительном расширении списка языков, поддерживаемых их флагманской системой искусственного интеллекта Galaxy AI. К существующим 13 языкам добавляются новые, в том числе арабский, индонезийский и русский.

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Это расширение также включает в себя добавление трёх новых диалектов: австралийский английский, кантонский китайский и канадский французский. Кроме того, в течение года планируется дальнейшее добавление румынского, турецкого, нидерландского и шведского языков, а также традиционного китайского и европейского португальского.

Galaxy AI предлагает пользователям ряд функций, которые облегчают повседневное общение и работу. Среди них — Live Translate для синхронного перевода, Chat Assist для улучшения текстовой коммуникации, Note Assist для организации заметок и Transcript Assist для преобразования голоса в текст. Также включена функция Browsing Assist, которая упрощает поиск информации в интернете.

Дополнительные языковые пакеты будут доступны для загрузки через настройки устройства, что позволит пользователям настроить свой опыт работы с Galaxy AI в соответствии с их языковыми предпочтениями. Это обновление открывает новые возможности для миллионов пользователей по всему миру, делая технологии Samsung ещё более доступными и инклюзивными.