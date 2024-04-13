Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Премиум-пользователи X потеряют возможность скрывать синие галочки верификации
В прошлом месяце X начала присваивать статус верифицированного аккаунта пользователям.

реклама

В мире социальных сетей, где конкуренция за внимание пользователей становится всё более ожесточённой, платформа X предпринимает шаги, направленные на укрепление доверия к аккаунтам своих пользователей. Одним из таких шагов стало недавнее изменение в политике верификации, которое коснулось премиум-пользователей.

реклама

Ранее, в прошлом месяце, X начал присваивать статус верифицированного аккаунта пользователям, чьи профили насчитывали более 2500 подписчиков с активной подпиской. Это решение вызвало немало споров, поскольку многие пользователи, ранее отказавшиеся от платной «синей галочки», получили её без дополнительных затрат. Однако вскоре после этого была введена функция, позволяющая скрыть этот знак верификации.

Ситуация с верификацией на платформе X остаётся неоднозначной. С одной стороны, предоставление и отзыв возможности скрытия «синей галочки» указывает на нестабильность в политике компании. С другой стороны, это может быть попыткой укрепить значение верификации как индикатора доверия и значимости в сообществе.

Текущие изменения в политике верификации X могут быть интерпретированы как попытка восстановить ценность «галочки» как знака подлинности и важности пользователя. Однако методы, выбранные для достижения этой цели, вызывают вопросы. Вместо традиционного ручного подтверждения, важность аккаунта теперь определяется количеством платёжеспособных подписчиков, что может привести к новым дебатам о том, что на самом деле означает быть «верифицированным» на платформе X.

Эти изменения в политике верификации могут иметь далеко идущие последствия для платформы X и её пользователей. Они могут способствовать повышению доверия к аккаунтам, которые прошли проверку, но также могут вызвать недовольство тех, кто считает, что верификация должна основываться на других критериях.

В любом случае, эти изменения подчёркивают стремление платформы X к улучшению качества контента и повышению доверия к своему сервису. Однако для того чтобы достичь этих целей, компании необходимо будет тщательно продумать свою политику верификации и учесть мнения всех заинтересованных сторон.

#твиттер #платформа x
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Компания X анонсировала запуск телевизионного приложения для Smart-TV
Илон Маск раскрыл в суде свои секретные аккаунты на платформе X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
23
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
3
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Ноутбуки с технологией SINA используются секретными службами для безопасности данных
+
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
9
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
154
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
84
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
203
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
5
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
40
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
126

Сейчас обсуждают

zik3ak
04:34
Оптимальный объём HDD для покупки, совпадает с максимальным размером ssd потребительского уровня. 8 теров, меньше брать смысла нет имхо.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Андрей Пищур
04:33
А сало где? ;)
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
AlexR1973
04:13
Проблема в том, что смотреть нечего даже на 50 дюймах. Фильмы - хавно, под которое засыпаешь. Шедевры - 1-2 в год, а остальное американский шлак, а-ля супер-херои спасающие пендостан от супер-злодея. ...
Xiaomi представила 100-дюймовый игровой телевизор Redmi Max 100 2025
AlexR1973
04:03
Вот если он будет на головном танке, то пущай едут. А то звездеть с трибуны каждый может...
Экс-замминистра обороны Британии поддержал идею направить войска на Украину
AlexR1973
03:59
У них погибло всего 31.000, но не хватает 350.000. Неужели у хохлов кончились хохлы?
Офицер ВСУ: Необходимо мобилизовать 350 тысяч человек для укомплектования бригад
AlexR1973
03:57
Британские ученые такие "ученые"...
В Британии планируют перерабатывать сточные воды в экологически чистое авиационное топливо
32Влад32
03:34
В хохляндии ни дня без вранья прожить не могут.
Офицер ВСУ: Необходимо мобилизовать 350 тысяч человек для укомплектования бригад
32Влад32
03:32
А мелкомягким пофиг.
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
32Влад32
03:30
Будет много говорить - рискует стать ливерной колбасой.
Канцлер Германии фантазирует: переговоры с Путиным могут быть только после вывода ВС РФ с Украины
Валерий Агапов
02:52
Жестоко
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем