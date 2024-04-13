Компания Apple, известная своими инновационными продуктами и стремлением к экологичности, делает очередной шаг вперёд, предоставляя пользователям возможность ремонтировать свои устройства с использованием деталей из старых устройств самостоятельно.

В современном мире, где цифровые технологии играют ключевую роль в повседневной жизни, вопросы устойчивого потребления и экологии становятся всё более актуальными. Компания Apple, известная своими инновационными продуктами и стремлением к экологичности, делает очередной шаг вперёд, предоставляя пользователям возможность ремонтировать свои устройства самостоятельно с использованием деталей из старых устройств.

реклама

Осенью 2024 года ожидается внедрение новой функции в программу Self Service Repair, которая позволит владельцам iPhone 15 и последующих моделей самостоятельно заменять ключевые элементы, такие как аккумуляторы, экраны и камеры. Это не только упростит процесс ремонта, но и сделает его более доступным, что особенно важно в условиях растущих цен на услуги сервисных центров.

Одной из главных особенностей нововведения является система идентификации компонентов. Устройства будут оснащены функцией распознавания оригинальных деталей с заводской калибровкой, что позволит избежать установки некачественных или несовместимых запчастей. В случае обнаружения несоответствий, калибровка будет ограничена, предотвращая некорректную работу устройства.

Кроме того, Apple вводит новую функцию в настройки iPhone, которая позволит отслеживать историю ремонта. Эта функция будет фиксировать все изменения, включая установку оригинальных, новых или бывших в употреблении деталей. Таким образом, пользователи смогут легко просматривать историю обслуживания своего устройства, что добавит дополнительный уровень прозрачности и доверия к процессу ремонта.

Эти изменения отражают растущую тенденцию в индустрии к самостоятельному ремонту и устойчивому потреблению, позволяя пользователям не только экономить на ремонтных работах, но и вносить свой вклад в защиту окружающей среды. Самостоятельный ремонт не только сокращает количество электронных отходов, но и продлевает срок службы устройств, что способствует снижению потребления ресурсов и уменьшению экологического следа.