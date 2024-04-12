Езда вдвоём на одном самокате будет отслеживаться и наказываться.

В Санкт-Петербурге, как и во многих других городах России, кикшеринг становится всё более популярным видом транспорта. Однако вместе с ростом популярности растёт и число случаев злоупотребления услугами кикшеринга. Чтобы решить эту проблему, компания Whoosh, один из ведущих операторов кикшеринга в городе, разработала и внедрила инновационную систему контроля за использованием своих электросамокатов.

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Система «Антитандем» представляет собой сложный алгоритм, который анализирует обширный набор данных, включая 50 различных параметров, чтобы точно определить, когда два человека пытаются ехать на одном самокате. Это позволяет Whoosh обеспечить соблюдение правил использования электросамокатов без ущерба для удобства пользователей.

При обнаружении нарушения система автоматически снижает скорость самоката, делая поездку для двоих не только неудобной, но и неэффективной. Это предупреждение служит первым шагом в противодействии неправомерному использованию. В случае повторного нарушения нарушителей ожидает блокировка аккаунта и наложение штрафа. Разработка и тестирование «Антитандема» начались ещё в прошлом году, и теперь система готова к стабильной работе в новом сезоне. Пользователи будут получать уведомления о любых зафиксированных нарушениях прямо в мобильном приложении, что позволит им своевременно корректировать своё поведение и избегать возможных штрафов.

Эксперты предлагают дополнительные меры для усиления контроля, такие как внедрение системы поощрений за фиксацию нарушений другими пользователями. Такой подход может включать автоматизированную обработку фото- и видеоматериалов, предоставленных пользователями, что усилит общественный контроль и поможет поддерживать порядок в использовании кикшеринговых услуг.

Эти меры отражают стремление Whoosh и других операторов кикшеринга к созданию безопасной и ответственной среды использования электросамокатов. Это важно для поддержания доверия и удовлетворённости клиентов, а также для обеспечения устойчивого развития этого вида транспорта в городской инфраструктуре.