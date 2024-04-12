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Greg_Novo
Google сделает бесплатными инструменты на основе ИИ для редактирования фотографий в Google Photos
Google продолжает удивлять своих пользователей инновациями, и на этот раз компания представила обновлённое приложение «Фото». Это обновление открывает новые возможности для редактирования фотографий, делая профессиональные инструменты доступными каждому.

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Google продолжает удивлять своих пользователей инновациями, и на этот раз компания представила обновлённое приложение «Фото». Это обновление открывает новые возможности для редактирования фотографий, делая профессиональные инструменты доступными каждому.

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С помощью передовых алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) пользователи могут удалять нежелательные объекты с фотографий, улучшать чёткость изображений, добавлять источники света, выделять цвета и применять HDR-эффекты. Эти функции основаны на машинном обучении, что позволяет значительно повысить качество снимков без необходимости владения специализированными навыками.
Особенно впечатляющим является новый редактор Magic Editor, доступный для владельцев устройств Pixel.

Этот мощный инструмент расширяет границы редактирования, позволяя изменять небо на фотографиях, заполнять пустоты, перемещать объекты и выполнять множество других сложных операций, которые раньше были доступны только в профессиональном программном обеспечении.

Пользователи Android и iOS смогут совершать до 10 бесплатных изменений в месяц через Magic Editor. Для тех, кто желает большего, предусмотрена подписка Google One Premium, открывающая полный спектр возможностей редактирования.

Новые функции поддерживаются на устройствах с операционной системой Android 8.0 и выше, а также на iOS 15 и новее, при условии наличия минимум 3 ГБ оперативной памяти. Google обещает плавное внедрение обновления, начиная с 15 мая, поэтому пользователи могут ожидать появления новых возможностей в ближайшем будущем.

Это обновление от Google может стать значительным шагом вперёд для любителей фотографии и профессионалов, предоставляя инструменты, которые ранее были недоступны без специализированного программного обеспечения или подписок. Теперь каждый может воплотить своё творческое видение в жизнь, используя лишь свой смартфон.

#google #фото
Источник: t.me
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Google обновляет Workspace генеративным ИИ и усиленной безопасностью
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