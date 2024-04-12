В мире технологий наступает новая эра, и компания «Яндекс» не остаётся в стороне, представляя свой новаторский облачный игровой сервис «Плюс Гейминг».

В мире технологий наступает новая эра, и компания «Яндекс» не остаётся в стороне, представляя свой новаторский облачный игровой сервис «Плюс Гейминг». Этот сервис обещает изменить представление о компьютерных играх, превращая даже самый обычный ноутбук в мощную игровую станцию.

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Суть сервиса заключается в том, что теперь не нужно вкладывать средства в дорогостоящее железо. Вместо этого, игры запускаются на удалённых серверах, а игроки получают потоковую трансляцию прямо на свои устройства. Это означает, что даже при среднем качестве интернет-соединения можно наслаждаться играми без видимых задержек и в высоком качестве изображения.

Для использования сервиса достаточно иметь компьютер с операционной системой Windows 10 или 11 и стабильное подключение к интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с. В будущем разработчики планируют расширить доступность сервиса и для пользователей Mac.

На данный момент «Плюс Гейминг» поддерживает библиотеку из 150 игр, включая популярные тайтлы с платформы Steam и Lesta Games, такие как «Мир танков» и «Мир кораблей». Разработчики обещают расширение списка доступных игр, что сделает сервис ещё более привлекательным.

Система оплаты в «Плюс Гейминг» также заслуживает внимания: час игрового времени обойдётся в 55 рублей для подписчиков сервиса и 80 рублей для остальных. Кроме того, игрокам предстоит оплачивать старт каждой игровой сессии, причём стоимость старта будет варьироваться в зависимости от текущей загруженности серверов.

В настоящее время сервис находится в стадии бета-тестирования. Разработчики активно изучают спрос на такого рода услуги и тестируют устойчивость работы при различных нагрузках. Отмечается, что наибольшую стабильность сервис демонстрирует в регионах, расположенных ближе к серверам, в частности, в Центральной России, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.