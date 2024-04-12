Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
«Яндекс» тестирует облачный игровой сервис «Плюс Гейминг»
В мире технологий наступает новая эра, и компания «Яндекс» не остаётся в стороне, представляя свой новаторский облачный игровой сервис «Плюс Гейминг».

реклама

В мире технологий наступает новая эра, и компания «Яндекс» не остаётся в стороне, представляя свой новаторский облачный игровой сервис «Плюс Гейминг». Этот сервис обещает изменить представление о компьютерных играх, превращая даже самый обычный ноутбук в мощную игровую станцию.

реклама

Суть сервиса заключается в том, что теперь не нужно вкладывать средства в дорогостоящее железо. Вместо этого, игры запускаются на удалённых серверах, а игроки получают потоковую трансляцию прямо на свои устройства. Это означает, что даже при среднем качестве интернет-соединения можно наслаждаться играми без видимых задержек и в высоком качестве изображения.

Для использования сервиса достаточно иметь компьютер с операционной системой Windows 10 или 11 и стабильное подключение к интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с. В будущем разработчики планируют расширить доступность сервиса и для пользователей Mac.

На данный момент «Плюс Гейминг» поддерживает библиотеку из 150 игр, включая популярные тайтлы с платформы Steam и Lesta Games, такие как «Мир танков» и «Мир кораблей». Разработчики обещают расширение списка доступных игр, что сделает сервис ещё более привлекательным.

Система оплаты в «Плюс Гейминг» также заслуживает внимания: час игрового времени обойдётся в 55 рублей для подписчиков сервиса и 80 рублей для остальных. Кроме того, игрокам предстоит оплачивать старт каждой игровой сессии, причём стоимость старта будет варьироваться в зависимости от текущей загруженности серверов.

В настоящее время сервис находится в стадии бета-тестирования. Разработчики активно изучают спрос на такого рода услуги и тестируют устойчивость работы при различных нагрузках. Отмечается, что наибольшую стабильность сервис демонстрирует в регионах, расположенных ближе к серверам, в частности, в Центральной России, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

#яндекс #плюс гейминг
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Яндекс смог опередить Google в России абсолютно на всех платформах
«Яндекс» представил обновленную «Алису» на основе YandexGPT и платную версию помощника «Алиса Про»
Совет директоров «Яндекса» прекратил полномочия гендиректора Марины Корневой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
16
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
19
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Найден ещё один способ обхода минимальных системных требований Windows 11 для установки на старых ПК
3
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+
Эмулятор Nintendo Switch с именем Sudachi улучшил функционал
+
Украинский депутат рассказал на телевидении, как российское войска вытесняют ВСУ из Работино
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
68
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
131
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
231
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
61
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
18
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4

Сейчас обсуждают

Tomass
02:31
Пробовал?
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Tomass
02:30
Отличные аргументы 👍Ваш потолок плинтуса.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
DIP48
02:13
Желанная хохлами декоммунизация. С научной точки зрения Россия спасла хохлов от коммунизма, потому как коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны... была снята последняя угроза ус...
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
Tomass
02:12
Оверы что с Вами!? 10 лет назад был грамотный ресурс а сейчас помойка для бездарей🥴
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
DIP48
02:10
Дикари гадают о параметрах "огня с небес"! Да какая вам хохлы разница, чем вас будут е6ашат? Главное — результат! Какая им разница, какие характеристики у ракеты, если ТЭЦ всё равно нет и никогда боль...
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
Иван Гарбовский
02:07
🤣🤣🤣клоуны! К чему вся брехня в заголовке, если эта болванка даже 1 маха не дала??? 🤣🤣🤣
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
LazyCamel
02:02
Прчему это "хуже" ? В данном конкретном случае она "лучше" судя по результатам 😂
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
Cowboy Huggies
02:01
А шо случилось? А нас за шо?
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
Сергей Мирошниченко
01:44
Уже отстали и Китай нам помогать не будет, надо развивать то где лидеры а не гнаться в гонке где не выиграть
Huawei займётся разработкой литографического оборудования в Шанхае
Леон Брусиловский
01:21
Угарная новость, помню как все угорали с нашего "и на Марсе будут яблоки цвести" вот так же, не волгу, а квартиру, не в лотерею а в карты, не выиграл а проиграл.
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем