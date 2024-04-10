В мире игровой индустрии грядут большие перемены. Microsoft, один из крупнейших разработчиков программного обеспечения, планирует совершить настоящий прорыв с помощью искусственного интеллекта.





Как сообщает Windows Report, в утечке письма президента Xbox Сары Бонд говорится о том, что компания активно работает над новым поколением игровых консолей, делая ставку на технологию Gaming AI. Это обещает стать самым значительным технологическим скачком в истории игровой индустрии и значительно упростить процесс разработки игр.

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По слухам, в разработке новой консоли участвует компания AMD, а принцип работы будет похож на технологию NVIDIA DLSS, которая повышает производительность и качество изображения. Интеграция искусственного интеллекта ожидается и на программном уровне. Его внедрение в DirectX 12 или DirectX 13 предоставит разработчикам доступ к передовым инструментам для оптимизации и создания видеоигр. Например, усовершенствованный API Work Graphs позволит создавать игры с невиданным ранее уровнем детализации и интерактивности.

Ожидается, что выход новой консоли Xbox состоится в 2028 году. Это событие обещает стать настоящим прорывом в игровой индустрии и открыть новые горизонты для разработчиков и игроков.