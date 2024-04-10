Подростки в США продолжают отдавать предпочтение продукции Apple, особенно когда речь идёт об iPhone и Apple Watch. Согласно опросу Piper Sandler, 85% подростков в США владеют iPhone, а 86% планируют приобрести iPhone в качестве своего следующего смартфона. Это свидетельствует о том, что iPhone остаётся крайне популярным среди тинейджеров в США, хотя по сравнению с прошлым годом этот показатель немного снизился.





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Одной из причин популярности iPhone среди молодёжи Министерство юстиции США считает социальную стигматизацию: владеть iPhone — «круто», а другими смартфонами — «не круто». В качестве примера можно привести синие «пузыри» сообщений в iMessage, которыми могут обмениваться только пользователи техники Apple. Под давлением регуляторов Apple готовится в ближайшее время внедрить в iOS поддержку RCS-сообщений, чтобы функции, аналогичные iMessage, были доступны при переписке между пользователями iOS и Android.

Умные часы в принципе не очень популярная категория устройств, но в этой категории Apple Watch являются самыми популярными часами: 34% подростков в США сообщили, что используют Apple Watch, а 13% планируют купить их в ближайшие шесть месяцев.

Что касается сервисов, то тут Apple уже не на первом месте: почти две трети опрошенных подростков используют Spotify в качестве основного музыкального сервиса, а чуть больше 30% — Apple Music.С Apple TV+ всё ещё печальнее: менее 5% опрошенных смотрят контент сервиса ежедневно. Для сравнения: Netflix ежедневно смотрят более 30% подростков в США.

Эти данные показывают, что, несмотря на популярность iPhone и Apple Watch среди подростков в США, сервисы Apple, такие как Apple Music и Apple TV+, пока не могут конкурировать с другими платформами, такими как Spotify и Netflix.