Недавно были продемонстрированы устройства на "Авроре", на которых успешно запущены такие игры, как GTA 3, Earthworm Jim и Fallout 2.

В мире цифровых развлечений наметилась новая тенденция, которая может изменить ландшафт мобильных игр. На сцену выходит "Аврора" - операционная система, которая стремится расширить свои горизонты, привлекая классические и любимые многими игры. Недавно были продемонстрированы устройства на "Авроре", на которых успешно запущены такие игры, как GTA 3, Earthworm Jim и Fallout 2. Это стало возможным благодаря усилиям разработчиков "Открытой мобильной платформы" и "Развития видеоигровой индустрии".



Вопрос о том, были ли эти игры портированы с использованием существующих инструментов или же была разработана собственная API, остается открытым. В интернет-сообществах уже разгораются дебаты о подходах разработчиков к этому процессу, при этом некоторые выражают сомнения в их добросовестности и предполагают, что выбран путь наименьшего сопротивления.

Несмотря на то, что "Аврора" пока не может похвастаться обширной библиотекой игр и приложений, что делает её менее заметным игроком на рынке, по сравнению с Google и Apple, ситуация может скоро измениться. Российский производитель IT-оборудования F+ объявил о финансировании не менее десяти команд разработчиков, которые возьмутся за задачу портирования игр на "Аврору". Это решение, безусловно, должно привлечь внимание к платформе и, возможно, стимулировать ее рост и развитие.



В то время как некоторые ожидают появления Lada Racing Club среди портированных игр, представители "Авроры" уверяют, что это только начало их пути к созданию богатой и разнообразной игровой экосистемы. Если эти усилия увенчаются успехом, "Аврора" может стать новым домом для классических игр и предложить уникальный опыт для пользователей, желающих пережить любимые игровые моменты на современных устройствах.