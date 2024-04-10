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Greg_Novo
Apple сосредоточится на складных устройствах
В мире высоких технологий всегда царит атмосфера ожидания чего-то нового и революционного, и, судя по всему, Apple не намерена отставать от этой тенденции.

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В мире высоких технологий всегда царит атмосфера ожидания чего-то нового и революционного, и, судя по всему, Apple не намерена отставать от этой тенденции. Известно, что компания активно исследует возможности складных устройств и, если верить последним сообщениям отраслевых СМИ, к 2025 году мы можем стать свидетелями запуска iPhone или iPad с гибким дисплеем.

Этот шаг, по всей видимости, является ответом на замедление темпов роста продаж традиционных iPhone, а также на возрастающую популярность складных устройств от конкурентов, таких как Samsung и Huawei. Возможность складывания устройства предлагает новый уровень портативности и удобства, что может стать ключевым фактором в привлечении потребителей.

Инсайдерская информация указывает на то, что в лабораториях Apple в Купертино уже существуют прототипы складных iPhone, что свидетельствует о серьезности намерений компании. Стремление создать устройство, которое в сложенном виде будет иметь толщину, сопоставимую с iPhone 15, подчеркивает фокус на эстетике и инновациях.

Однако, несмотря на волнение, которое вызывают эти новости, существуют опасения, что внутренние процессы и стратегии управления в Apple могут замедлить или усложнить процесс разработки. Наблюдатели отмечают, что для успешного внедрения таких инноваций потребуется гибкость и адаптивность, которые не всегда характерны для крупных корпораций с устоявшимися структурами.

Тем не менее, предвкушение нового прорыва в области мобильных устройств уже вызывает значительный интерес среди потребителей и аналитиков. Возможность раскрыть iPhone, как книгу, и использовать его в новых сценариях использования может открыть новую главу в истории мобильных технологий. Время покажет, сможет ли Apple реализовать свои амбициозные планы и изменить рынок складных устройств.

#apple #iphone #ipad
Источник: t.me
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