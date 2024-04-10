Согласно отчетам, компания планирует серию мероприятий, чтобы показать, что их новые устройства не только быстрее, но и обладают более продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

В мире технологий намечается новый поворот, поскольку Microsoft готовится продемонстрировать превосходство своих новейших ноутбуков Windows, работающих на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite, над конкурентами, включая MacBook Air с чипом Apple M3. Согласно отчетам, компания планирует серию мероприятий, чтобы показать, что их новые устройства не только быстрее, но и обладают более продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.



Эти новые ноутбуки, как ожидается, будут первыми, кто получит доступ к инновационным функциям Windows, основанным на искусственном интеллекте, в том числе к таким приложениям, как AI Explorer. Это станет значительным шагом вперед в интеграции ИИ в повседневное использование компьютеров. В прошлом году Qualcomm уже демонстрировала впечатляющие результаты, утверждая, что их процессоры на 21% производительнее чипа M3, согласно бенчмаркам Geekbench 6.



Однако стоит отметить, что сравнение проводилось с базовой версией чипа M3, а не с более мощными вариантами M3 Pro и M3 Max. Это может указывать на то, что Microsoft стремится занять лидирующие позиции в сегменте базовых моделей, предлагая высокую производительность по конкурентоспособной цене.



Запланированный анонс ноутбуков на базе Snapdragon X Elite к концу текущего года уже вызывает оживленные дискуссии среди экспертов и потребителей. Если прогнозы оправдаются, новые устройства могут значительно изменить рынок персональных компьютеров, предложив пользователям не только улучшенную производительность, но и новый уровень взаимодействия с искусственным интеллектом.