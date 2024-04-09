Seagate предлагает на один магнитный диск записывать данные в 2 слоя буквально друг над другом.

В мире цифровых технологий, где объемы данных растут с каждым днем, компания Seagate делает смелый шаг вперед, представляя новаторскую технологию 3D-магнитной записи. Этот прогресс обещает сделать революцию в индустрии хранения данных, предлагая жесткие диски (HDD) с невиданными ранее возможностями хранения — до 120 терабайтов в перспективе.

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Технология, которая недавно стала доступна для потребителей, известна как HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording — магнитная запись с подогревом). Она уже позволила удвоить емкость HDD по сравнению с традиционными методами перпендикулярной магнитной записи. Однако Seagate не останавливается на достигнутом и предлагает еще более амбициозный подход.

Суть инновации заключается в использовании двух магнитных слоев для записи данных на одном диске. Разработанная в сотрудничестве с японскими учеными из университета Тохоку, новая "наногранулированная пленка FePt-C" с разделителем позволяет независимо считывать и записывать данные на каждом уровне. Это достигается за счет точной регулировки мощности лазера, что является ключевым элементом технологии. На текущем этапе разработки, новая технология удваивает емкость стандартного 3,5-дюймового HDD до 60 терабайтов. С улучшением расположения наногранул — от случайного к более упорядоченному — емкость может возрасти до 105 терабайтов, а в будущем, с достижением истинной битовой структуры, до 120 терабайтов и выше.

Однако перед коммерческим внедрением стоят серьезные вызовы. Стоимость производства таких продвинутых HDD может быть значительной, учитывая сложность создания двухслойного покрытия и необходимость разработки новых головок чтения/записи и контроллеров. Вопрос о том, будет ли новая технология экономически выгоднее традиционных решений, остается открытым.

Тем не менее, история развития технологий показывает, что первоначальные затраты и сомнения часто сменяются широким признанием и успехом, как это было с SSD-накопителями на базе 3D-памяти. Seagate, безусловно, открывает новую главу в истории хранения данных, и будущее выглядит многообещающим.