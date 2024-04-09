Плата имеет множество портов для подключения ретро-устройств.

В мире технологий и гейминга намечается новый тренд, который может вызвать ностальгию у многих поклонников ретро-игр. Компания MSI, известная своими инновациями в области компьютерных комплектующих, представила новую материнскую плату PRO A620M-C EX, которая сочетает в себе поддержку современных компонентов и уникальные возможности для любителей ретрогейминга.

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Эта плата оснащена широким спектром портов для подключения различных типов мониторов, включая современные Display Port и HDMI, а также классические VGA и DVI-D, что делает её идеальной для использования с любым монитором, в том числе и с теми, которые были популярны в 90-х годах. Кроме того, наличие PS/2 порта позволяет подключить к плате любую механическую клавиатуру из той же эпохи, а последовательный COM порт предоставляет возможность использования более экзотической периферии.

С точки зрения производительности, PRO A620M-C EX не уступает современным аналогам, поддерживая процессоры серии AM5 Ryzen 7000 или 8000, двухканальную память DDR5 с частотой до 7800 MHz и объёмом до 128 Гб, а также два слота для M.2 накопителей и усиленный слот для видеокарты стандарта PCIe 4.0. Помимо этого, плата имеет шесть USB портов разных поколений, включая Type-C, и Ethernet порт.

Необычно, но MSI позиционирует эту плату как профессиональное решение для использования на производстве. Однако, зная потребности и желания геймеров, можно с уверенностью сказать, что на базе PRO A620M-C EX можно собрать мощную игровую систему, которая позволит насладиться современными играми на классическом ЭЛТ-мониторе.

Для ценителей ретро-игр такая конфигурация может стать настоящим открытием, ведь ЭЛТ-мониторы обладают высокой контрастностью и низкой задержкой отклика, что делает их идеальными для игр с низким разрешением. Сочетание мощного процессора с интегрированной графикой и классического монитора может предложить уникальный игровой опыт, особенно для тех, кто любит начинать свой день со спидрана Mario. Таким образом, MSI не только возвращает нас в золотую эру гейминга, но и предоставляет инструменты для исследования новых горизонтов в мире игр.



