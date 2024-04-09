В последнее время в индустрии технологий наблюдается возрастающий интерес к интеграции устройств развлечений и коммуникаций. В этом контексте появились слухи о том, что компания Apple может внести значительные инновации в следующее поколение своей популярной приставки Apple TV.

В последнее время в индустрии технологий наблюдается возрастающий интерес к интеграции устройств развлечений и коммуникаций. В этом контексте появились слухи о том, что компания Apple может внести значительные инновации в следующее поколение своей популярной приставки Apple TV. Согласно источникам, близким к индустрии, ожидается, что новое устройство будет оснащено камерой, что позволит пользователям совершать видеозвонки через FaceTime, обеспечивая более глубокую интеграцию с экосистемой Apple.

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Не менее интересной является потенциальная возможность управления приставкой с помощью жестов, что станет возможным благодаря интеграции с visionOS. Это может открыть новые горизонты в интерактивности и удобстве использования устройства.

С точки зрения аппаратного обеспечения, новая Apple TV может получить значительное улучшение производительности благодаря включению чипа A16 Bionic или даже более мощного A17 Pro, который в настоящее время используется в iPhone 15 Pro. Это предполагает, что новая приставка будет способна обрабатывать более сложные задачи и предложить улучшенное качество графики для игр и мультимедийного контента.

В дополнение к этим улучшениям, источники утверждают, что Apple стремится сделать новую версию Apple TV более доступной для широкой аудитории. Стоимость устройства, по предварительным оценкам, не должна превышать 100 долларов, что делает его потенциально привлекательным выбором для потребителей, ищущих высококачественное устройство для домашних развлечений по разумной цене.

Предполагается, что официальный анонс новой приставки Apple TV состоится не позднее конца июня текущего года. Если слухи окажутся верными, это может значительно повлиять на рынок домашних развлекательных систем и укрепить позиции Apple как инновационного лидера в этой области.