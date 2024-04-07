Компания представила обновление своей технологии масштабирования изображений — XeSS 1.3, которое уже доступно разработчикам в виде SDK.

В мире высоких технологий, где конкуренция между гигантами индустрии, такими как AMD, NVIDIA и Intel, не утихает ни на минуту, последние новости от Intel привлекли особое внимание. Компания представила обновление своей технологии масштабирования изображений — XeSS 1.3, которое уже доступно разработчикам в виде SDK.



Intel, не дожидаясь обновлений от конкурентов, выпустила новую версию своей технологии, предлагая улучшения, которые могут существенно повлиять на производительность и качество изображений. Однако, несмотря на заявленные улучшения, возникли вопросы касательно сравнительной инфографики, представленной Intel. В ней указано, что новая версия XeSS обеспечивает лучшее быстродействие, но при этом изменилась степень масштабирования, что вызывает сомнения в объективности сравнения.



С точки зрения пользователя, изменения в настройках масштабирования могут показаться незначительными, но на деле они влияют на общее восприятие качества изображения. Новый режим Balanced теперь соответствует старому Performance, что свидетельствует о сдвиге в определении режимов работы. Кроме того, добавление новых профилей расширяет возможности пользователей по настройке изображения в соответствии с их предпочтениями.



Не осталась без внимания и новая модель искусственного интеллекта, внедрённая в XeSS 1.3. После дополнительного обучения, она обещает улучшенное воспроизведение объектов со сложной геометрией и текстурой, а также снижение визуальных артефактов, таких как ореолы вокруг объектов. Это может стать значительным преимуществом для игр с высокими требованиями к детализации изображений.



Отдельно стоит отметить новый режим Native Anti-Aliasing, который, по сути, является аналогом NVIDIA DLAA. Этот режим фокусируется на сглаживании изображений без изменения их масштаба, что может быть особенно полезно для пользователей, стремящихся к максимально чёткому и детализированному изображению.



В целом, обновление XeSS 1.3 от Intel демонстрирует стремление компании к инновациям. Остаётся лишь дождаться отзывов от разработчиков и пользователей, чтобы увидеть, насколько значительными окажутся эти изменения на практике.