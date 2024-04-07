К форматам JPEG XR, JPEG-2000, JPEG-LS присоединяется JPEGli

Компания Google представила новаторскую библиотеку для кодирования изображений под названием Jpegli, которая обещает установить новый стандарт в индустрии.

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Jpegli, последний прорыв в области сжатия изображений, предлагает улучшенные характеристики по сравнению со своим предшественником, JPEG. Основное преимущество новой библиотеки заключается в повышенной скорости обработки данных и более эффективном сжатии, что позволяет сократить размер файлов без значительной потери качества. Это достигается благодаря использованию усовершенствованной технологии, которая обрабатывает 10 бит информации на каждый цветовой компонент, в отличие от традиционных 8 бит. Такой подход минимизирует риск возникновения постеризации — нежелательного эффекта, при котором на изображении формируются цветные полосы и другие визуальные искажения.

Согласно отчетам, файлы, созданные с использованием Jpegli, занимают на 35% меньше места по сравнению с традиционными JPEG-файлами, что делает их идеальными для хранения и передачи в условиях ограниченного пространства. Это особенно актуально в эпоху, когда объем данных постоянно растет, а необходимость в экономии ресурсов становится все более очевидной.

В контексте текущих тенденций, когда формат HEIC не смог полностью вытеснить JPEG из-за проблем с совместимостью, Jpegli имеет все шансы занять его место. Совместимость с существующими стандартами и библиотеками, такими как libjpeg-turbo и MozJPEG, делает переход на Jpegli менее болезненным и более привлекательным для широкого круга пользователей и разработчиков.



Вопрос о коэффициенте Вайзмана, который является мерой эффективности сжатия, остается открытым. Этот показатель может стать ключевым фактором, определяющим успех Jpegli на рынке. Если он окажется достаточно высоким, то новая библиотека сможет укрепить свои позиции как новый эталон в мире цифровой фотографии.



Таким образом, Jpegli представляет собой значительный шаг вперед в области цифровой обработки изображений, предлагая решения, которые могут удовлетворить потребности как профессиональных фотографов, так и обычных пользователей. С нетерпением ожидается дальнейшее развитие событий и адаптация новой технологии на рынке.