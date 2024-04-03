Gigabyte объявила о выпуске эксклюзивной модели видеокарты GeForce RTX 4080 Super Xtreme ICE, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 300 единиц. Каждая карта получит 1,5-граммовую золотую табличку с порядковым номером.

Компания Gigabyte объявила о выпуске эксклюзивной модели видеокарты GeForce RTX 4080 Super Xtreme ICE. Эта модель выделяется рекордными заводскими настройками и будет выпущена ограниченным тиражом в 300 единиц. Каждая карта получит 1,5-граммовую золотую табличку с порядковым номером.

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Главной особенностью новой модели является повышенная до 2700 МГц рабочая частота, что на 150 МГц выше эталонных значений и на 30 МГц превышает показатель предыдущего лидера. Кроме того, видеокарта оборудована увеличенным до 4 лет сроком гарантийного обслуживания, массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и мини-дисплеем, расположенным на боковой стороне устройства.

Эта модель будет предлагаться только в наборе с материнской платой Z790 Xtreme, блоком питания Aorus 1000 W Platinum и системой жидкостного охлаждения Aorus Waterforce X-II ICE 360. Цена такого комплекта пока не разглашается, однако иностранные источники предполагают, что она будет составлять от 3 до 4 тыс. долларов.