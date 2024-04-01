Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
TRYX представила первую в мире СЖО с изогнутым дисплеем Panorama
Компания TRYX, известная своими разработками в области систем охлаждения, представила первую в мире жидкостную систему охлаждения (СЖО) с изогнутым экраном.

реклама

Компания TRYX, известная своими инновационными разработками в области систем охлаждения, представила первую в мире жидкостную систему охлаждения (СЖО) с изогнутым экраном — TRYX Panorama. Особенностью этой новинки является 6.5-дюймовый дисплей с изогнутой поверхностью, который благодаря своему изгибу в 90 градусов способен воспроизводить псевдотрехмерные изображения.

реклама

Дисплей позволяет отображать различные сведения о состоянии системы: температуру и загрузку компонентов, а также видеоролики, подобранные специально для этих целей. Как именно осуществляется подключение дисплея, на данный момент остается загадкой: возможно, через mini-HDMI, как у полноценного дополнительного монитора, или через USB, используя специальное программное обеспечение.

В основе СЖО Panorama лежит популярная платформа Asetek 8-го поколения, тем не менее, детальная информация о технических свойствах новинки пока не разглашается.

Цена на СЖО TRYX Panorama начинается с $290 для версии с 240-миллиметровым радиатором и доходит до $375 для модели с 360-миллиметровым радиатором с ARGB-подсветкой.

#argb #tryx #“asetek” 8 поколения #panorama
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
SilverStone анонсировала мощный кулер с подсветкой ARGB
Компания Tryx представила кулеры AIO с изогнутым AMOLED-дисплеем
Компания TryX представила системы жидкостного охлаждения с изогнутыми AMOLED-экранами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
10
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
11
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
41
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
23
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
102
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
1
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
61
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3

Сейчас обсуждают

Red Red
14:40
вот теперь верим, что русский не родной
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
N1ghtwish
14:36
Так покупай в ситилинке\мвидео\эльдорадо, там в течении часа товар готов к выдачи.
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Red Red
14:34
о как и фанаты есть, а с русским языком что, тоже училке не заплатил вовремя поэтому так научила?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
14:33
ойся, о как тебя корёжит
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Успешный
14:33
хайдит ин
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
14:32
ойся - ты
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Успешный
14:32
я нохчи ву
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
14:31
ну то что ты не украинец это точно
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Успешный
14:31
не всё сразу. я фанатом кормлю по чуть чуть.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Red Red
14:31
походу вот именно они к шеше и ходят
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем