Компания TRYX, известная своими разработками в области систем охлаждения, представила первую в мире жидкостную систему охлаждения (СЖО) с изогнутым экраном.

Компания TRYX, известная своими инновационными разработками в области систем охлаждения, представила первую в мире жидкостную систему охлаждения (СЖО) с изогнутым экраном — TRYX Panorama. Особенностью этой новинки является 6.5-дюймовый дисплей с изогнутой поверхностью, который благодаря своему изгибу в 90 градусов способен воспроизводить псевдотрехмерные изображения.

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Дисплей позволяет отображать различные сведения о состоянии системы: температуру и загрузку компонентов, а также видеоролики, подобранные специально для этих целей. Как именно осуществляется подключение дисплея, на данный момент остается загадкой: возможно, через mini-HDMI, как у полноценного дополнительного монитора, или через USB, используя специальное программное обеспечение.

В основе СЖО Panorama лежит популярная платформа Asetek 8-го поколения, тем не менее, детальная информация о технических свойствах новинки пока не разглашается.

Цена на СЖО TRYX Panorama начинается с $290 для версии с 240-миллиметровым радиатором и доходит до $375 для модели с 360-миллиметровым радиатором с ARGB-подсветкой.