Молодая китайская компания Yangtze Memory Company совершила прорыв в производстве твердотельных накопителей. Представлены чипы памяти X3-6070 3D QLC NAND с возможностью перезаписи до 4000 раз, что сравнимо с более дорогими моделями на основе TLC. Это достижение позволит снизить стоимость хранения информации без ущерба для надежности.

Молодая китайская компания Yangtze Memory Company совершила прорыв в производстве твердотельных накопителей. Представлены чипы памяти X3-6070 3D QLC NAND с возможностью перезаписи до 4000 раз, что сравнимо с более дорогими моделями на основе TLC-памяти. Это достижение позволит значительно снизить стоимость хранения информации без ущерба для надежности устройства.

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Накопители, использующие QLC-память (4 бита / ячейка), уже несколько лет доступны на рынке, но их основной недостаток — ограниченный ресурс — отталкивает многих потенциальных покупателей, согласно данным компании Kingston. QLC-память выдерживает около 1000 циклов перезаписи, хотя на практике это число составляет примерно четверть заявленного.

YTMC, основанная примерно семь лет назад, превратилась в важного игрока на рынке памяти с представлением новых чипов, обладающих не только высоким ресурсом, но и быстрой работой. Например, прототип SSD с новой памятью использует интерфейс PCI-E 4.0 х4 и обеспечивает скорости записи/чтения до 5500 МБ/сек.

Технический директор Yangtze Memory уверен в росте спроса на NAND-память в этом году. К концу текущего квартала прогнозируется увеличение спроса на 21%. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что изготовители NAND осторожно наращивают объемы производства. Это может привести к повышению стоимости SSD на 10–15% к концу второго квартала.