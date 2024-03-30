Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новых требованиях, которые будут предъявляться к играм, претендующим на значок "PS5 Pro Enhanced" - индикатор оптимизации под возможности улучшенной версии консоли.

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новых требованиях, которые будут предъявляться к играм, претендующим на значок "PS5 Pro Enhanced" - индикатор оптимизации под возможности улучшенной версии консоли.

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Согласно его данным, игры, претендующие на этот значок, должны будут:

Использовать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) для достижения разрешения 4K. PSSR - это технология суперсэмплинга, разработанная Sony, которая позволяет повысить разрешение изображения без потери производительности.

Обеспечивать стабильную частоту кадров 60 FPS. Это позволит игрокам наслаждаться плавным геймплеем без рывков и задержек.

Предлагать дополнительные или улучшенные эффекты трассировки лучей. Трассировка лучей - это технология, которая позволяет создавать более реалистичное освещение и тени в играх.

Достижение этих целей станет возможным благодаря более быстрой (на 28%) оперативной памяти и более производительному (на 67%) графическому процессору PS5 Pro. Sony утверждает, что эти характеристики сделают Pro-версию на 45% быстрее стандартной PS5, а скорость рендеринга будет вдвое выше.

Помимо основных требований, игра может претендовать на значок "Enhanced", если она соответствует одному из следующих критериев:

Увеличение разрешения для игр со стандартным фиксированным разрешением на PS5.

Увеличение максимального разрешения для игр, использующих переменное разрешение на PS5.

Увеличение частоты кадров для игр со стандартной фиксированной частотой кадров на PS5.

Добавление эффектов трассировки лучей в игры, которые не имеют их на PS5.

Значок "Enhanced" впервые появился после выпуска PS4 Pro. Ожидается, что PS5 Pro будет выпущена к зимним праздникам 2024 года, однако официальный анонс консоли пока не состоялся.

Новые требования к играм для PS5 Pro гарантируют игрокам более впечатляющие визуальные эффекты и плавный геймплей на новой консоли. Технология PSSR позволит разработчикам создавать игры с разрешением 4K без ущерба для производительности, а более мощный графический процессор обеспечит более реалистичное освещение и тени.

Не все игры будут соответствовать новым требованиям. Однако те игры, которые получат значок "Enhanced", будут гарантированно предоставлять игрокам наилучший возможный опыт на PS5 Pro.