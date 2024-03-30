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Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новых требованиях, которые будут предъявляться к играм, претендующим на значок "PS5 Pro Enhanced" - индикатор оптимизации под возможности улучшенной версии консоли.
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Согласно его данным, игры, претендующие на этот значок, должны будут:
- Использовать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) для достижения разрешения 4K. PSSR - это технология суперсэмплинга, разработанная Sony, которая позволяет повысить разрешение изображения без потери производительности.
- Обеспечивать стабильную частоту кадров 60 FPS. Это позволит игрокам наслаждаться плавным геймплеем без рывков и задержек.
- Предлагать дополнительные или улучшенные эффекты трассировки лучей. Трассировка лучей - это технология, которая позволяет создавать более реалистичное освещение и тени в играх.
Достижение этих целей станет возможным благодаря более быстрой (на 28%) оперативной памяти и более производительному (на 67%) графическому процессору PS5 Pro. Sony утверждает, что эти характеристики сделают Pro-версию на 45% быстрее стандартной PS5, а скорость рендеринга будет вдвое выше.
Помимо основных требований, игра может претендовать на значок "Enhanced", если она соответствует одному из следующих критериев:
- Увеличение разрешения для игр со стандартным фиксированным разрешением на PS5.
- Увеличение максимального разрешения для игр, использующих переменное разрешение на PS5.
- Увеличение частоты кадров для игр со стандартной фиксированной частотой кадров на PS5.
- Добавление эффектов трассировки лучей в игры, которые не имеют их на PS5.
Значок "Enhanced" впервые появился после выпуска PS4 Pro. Ожидается, что PS5 Pro будет выпущена к зимним праздникам 2024 года, однако официальный анонс консоли пока не состоялся.
Новые требования к играм для PS5 Pro гарантируют игрокам более впечатляющие визуальные эффекты и плавный геймплей на новой консоли. Технология PSSR позволит разработчикам создавать игры с разрешением 4K без ущерба для производительности, а более мощный графический процессор обеспечит более реалистичное освещение и тени.
Не все игры будут соответствовать новым требованиям. Однако те игры, которые получат значок "Enhanced", будут гарантированно предоставлять игрокам наилучший возможный опыт на PS5 Pro.