В 2023 году Qualcomm анонсировала новую однокристальную систему (SoC) Snapdragon X Elite, позиционируя ее как конкурента high-end процессорам Intel. Заявленные характеристики Snapdragon X Elite действительно впечатляют: 64-разрядная архитектура, производительность выше, чем у Intel Core i9-13980HX, энергопотребление на 70% ниже, наличие блока ИИ и мощная графика, сравнимая с Xbox Series S.

В 2023 году Qualcomm анонсировала новую однокристальную систему (SoC) Snapdragon X Elite, позиционируя ее как конкурента high-end процессорам Intel. Заявленные характеристики Snapdragon X Elite действительно впечатляют: 64-разрядная архитектура, производительность выше, чем у Intel Core i9-13980HX, энергопотребление на 70% ниже, наличие блока ИИ и мощная графика, сравнимая с Xbox Series S.

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Недавно появились первые результаты тестирования Snapdragon X Elite в реальных условиях. SoC был использован для запуска игры Balders Gate 3 на разрешении 1080p с частотой кадров 30 FPS. К сожалению, детали графических настроек не были раскрыты, а качество видео не позволяет сделать точные выводы о визуальной составляющей.

Хотя 30 FPS в 1080p – это отличный результат для SoC, он не совсем соответствует заявлениям Qualcomm о "революционной производительности". С другой стороны, необходимо учитывать, что тесты проводились на тонком ноутбуке с не самой эффективной системой охлаждения.

Первые устройства на базе Snapdragon X Elite должны появиться на рынке уже в середине 2024 года. Qualcomm не ограничивается только ноутбуками: компания имеет более амбициозные планы на использование этого процессора, что может привести к серьезным изменениям в расстановке сил на рынке процессоров.