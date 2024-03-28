28 марта 2024 года Госдума во втором чтении одобрила законопроект, призванный упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома. Это знаменует собой важный шаг к созданию конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг и предоставлению жильцам большего контроля над выбором интернет-провайдера.

28 марта 2024 года Госдума во втором чтении одобрила законопроект, призванный упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома. Это знаменует собой важный шаг к созданию конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг и предоставлению жильцам большего контроля над выбором интернет-провайдера.

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Согласно новому законопроекту, жильцы многоквартирных домов получат право беспрепятственно подключать услуги связи от любого оператора, которого они пожелают, без необходимости созывать общее собрание собственников. Это решение устраняет бюрократические препятствия и обеспечивает свободу выбора для каждого жильца.

Операторы связи, в свою очередь, получат право на бесплатное размещение своих сетей в многоквартирных домах при условии заключения договора с одним из собственников жилья. Это позволит им расширить охват и повысить доступность своих услуг для населения.

Вместе с тем, закон налагает на провайдеров ряд обязательств. Они должны оплачивать расходы на электроэнергию и обслуживание оборудования, а также нести полную ответственность за сохранность общедомового имущества. В случае его повреждения, операторы обязаны восстановить его за свой счет или компенсировать нанесенный ущерб.

Стоит отметить, что принятие данного законопроекта является ответом на многочисленные жалобы жильцов, которые ранее были ограничены в выборе провайдера монополистами, действующими в их доме.

Ожидается, что новый закон вступит в силу в 2025 году. Его реализация должна привести к росту конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, улучшению качества связи и снижению цен для потребителей.