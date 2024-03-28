На прошедшей конференции GDC разработчики из Insomniac Games, авторы популярной серии игр Marvel's Spider-Man, поделились интересными деталями создания второй части.

На прошедшей конференции GDC разработчики из Insomniac Games, авторы популярной серии игр Marvel's Spider-Man, поделились интересными деталями создания второй части. Как стало известно, на одном из этапов разработки команда всерьез рассматривала возможность отказа от функции быстрого перемещения.

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В финальной версии игры, как мы знаем, она присутствует, позволяя игрокам молниеносно перемещаться между различными районами Нью-Йорка. Решение об отказе от быстрого перемещения было связано с результатами тестирования. Тестеры предпочитали максимально быстро переходить к сюжетным моментам, игнорируя возможность исследовать детально проработанный город. По мнению разработчиков, это негативно влияло на погружение в атмосферу игры.

Быстрое перемещение становилось "настолько вредным", что Insomniac даже думали о его разблокировке только после прохождения основной сюжетной линии. Однако, вместо радикальных мер, команда решила улучшить сам процесс исследования Нью-Йорка. Теперь у пользователей должно быть меньше соблазна использовать быстрое перемещение. Для этого разработчики добавили в игру визуальные "метки", помогающие игрокам исследовать интересные локации. Например, крыши, на которых могут быть спрятаны секреты или побочные задания, будут подсвечиваться или усыпаны песком. Эти знаки можно будет заметить, просто летая над городом на паутине.

Marvel's Spider-Man 2, доступная эксклюзивно для PlayStation 5, уже разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Insomniac Games уже ведут работу над сиквелом, где, по слухам, может появиться Зеленый Гоблин. Помимо этого, студия планировала выпустить многопользовательскую игру с участием "Спайдер-Мэнов", но ее отменили.



