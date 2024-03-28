Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Разработчики Marvels Spider Man 2 хотели убрать быстрое перемещение
На прошедшей конференции GDC разработчики из Insomniac Games, авторы популярной серии игр Marvel's Spider-Man, поделились интересными деталями создания второй части.

реклама

На прошедшей конференции GDC разработчики из Insomniac Games, авторы популярной серии игр Marvel's Spider-Man, поделились интересными деталями создания второй части. Как стало известно, на одном из этапов разработки команда всерьез рассматривала возможность отказа от функции быстрого перемещения.

реклама

В финальной версии игры, как мы знаем, она присутствует, позволяя игрокам молниеносно перемещаться между различными районами Нью-Йорка. Решение об отказе от быстрого перемещения было связано с результатами тестирования. Тестеры предпочитали максимально быстро переходить к сюжетным моментам, игнорируя возможность исследовать детально проработанный город. По мнению разработчиков, это негативно влияло на погружение в атмосферу игры.

Быстрое перемещение становилось "настолько вредным", что Insomniac даже думали о его разблокировке только после прохождения основной сюжетной линии. Однако, вместо радикальных мер, команда решила улучшить сам процесс исследования Нью-Йорка. Теперь у пользователей должно быть меньше соблазна использовать быстрое перемещение. Для этого разработчики добавили в игру визуальные "метки", помогающие игрокам исследовать интересные локации. Например, крыши, на которых могут быть спрятаны секреты или побочные задания, будут подсвечиваться или усыпаны песком. Эти знаки можно будет заметить, просто летая над городом на паутине.

Marvel's Spider-Man 2, доступная эксклюзивно для PlayStation 5, уже разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Insomniac Games уже ведут работу над сиквелом, где, по слухам, может появиться Зеленый Гоблин. Помимо этого, студия планировала выпустить многопользовательскую игру с участием "Спайдер-Мэнов", но ее отменили.


#playstation 5 #gdc #marvels spider man 2
Источник: igromania.ru
+
Написать комментарий (0)
Эксперты утверждают, что GTA 6 не сможет работать на PS5 Pro в 60 FPS
Cyberpunk 2077 временно станет бесплатным на PS5, Xbox Series X и Xbox Series S
Улучшенная функция Game Help появится на PS5 позже в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
7
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
1
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
4
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
4
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
6
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
4
Golem: Поезд с двигателем на водородном топливе установил рекорд, проехал 2800 км без дозаправки
1
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
2
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
4
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
39
Army Recognition: Аргентина близка к завершению сделки по приобретению 24 истребителей F-16 у Дании
+
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
4
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+
В сети появились потенциальные рендеры четырех прототипов Galaxy S25 Ultra
+
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
8

Популярные статьи

О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
13
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
76
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
26
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
11
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
27
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
18

Сейчас обсуждают

Sergei Litavr
01:39
Если сша нам враг то надо поддерживать друзей
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
Simon Logic
01:28
Потому что 7,8 и т.д. это более новые версии. Меняйте восприятие через многократное повторение.
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
Борис Дайтер
01:23
Репостер эту чушь сам читал?
Уральские ученые представили нанокерамику для дисплеев с улучшенной яркостью и детализацией
Борис Дайтер
01:15
Автор хоть понимает насколько убога эта новость?
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
Виктор Байкин
00:52
С каких пор. Данное дело политическое и вообще то инициатива правительства!
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
Cossacs
00:52
Ну ты и задр
Рассказ о том, как "Assassin's Creed Mirage" выросла из DLC в полноценную игру
Виктор Байкин
00:51
А причём тут не демократия? Демокра́тия — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные с...
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
Shteger
00:49
Зачем страдать херней и подвергать устройство возможной порче ради копеечных элементов питания? если у вас такая проблема возникает регулярно, то держите прозапас новые батарейки (можно покупать сразу...
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Sergej V
00:47
ну хоть что то нормальное собрались закупать. и то не факт что купят
Латвия для усиления армии закупает 100 южнокорейских БМП К21
voykazevoyka
00:42
вопрос в 5-х и 9-х ранеее был в том, что не весь тратил входил в реакцию, т.е. не было ощутимого прироста в мощности
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем