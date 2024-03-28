Компания Blizzard Entertainment, известная своими культовыми игровыми сериями, сегодня представила геймплей нового персонажа для своего популярного командного шутера Overwatch 2.

Компания Blizzard Entertainment, известная своими культовыми игровыми сериями, сегодня представила геймплей нового персонажа для своего популярного командного шутера Overwatch 2. Герой по имени Авентюра был впервые анонсирован на BlizzCon 2023, проходившей в ноябре прошлого года, и теперь фанаты получили возможность увидеть его в действии.

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Авентюра – это юная археолог, вооруженная мощным буром, который служит ей не только оружием, но и многофункциональным инструментом. Она может использовать его для атак, рывков под землей, оглушения врагов и создания ударных волн. Эта мобильность и разнообразие возможностей делают Авентюру универсальным персонажем, способным как наносить существенный урон, так и поддерживать своих союзников.

Новый герой станет доступен игрокам 16 апреля, ознаменовав начало 10-го сезона Overwatch 2. С 28 по 31 марта Авентюру можно будет опробовать в рамках тестового периода, чтобы оценить ее возможности и стиль игры. Важным нововведением 10-го сезона станет отмена платного доступа к новым героям. Теперь все персонажи, включая Авентюру, будут доступны бесплатно для всех игроков.

Реакция игрового сообщества на нового героя оказалась неоднозначной. Некоторые фанаты с энтузиазмом восприняли Авентюру, отметив ее уникальный геймплей и потенциал. Несмотря на разнообразие мнений, выход нового героя – это всегда знаменательное событие для Overwatch 2. Blizzard продолжает развивать игру, добавляя новых персонажей, сезоны и сюжетные задания. Остается только ждать, как Авентюра повлияет на игровой процесс и баланс Overwatch 2, а также насколько она понравится игрокам.



