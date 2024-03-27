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Greg_Novo
Новый Apple Pencil будет совместим с Apple Vision Pro
Apple Pencil 3-го поколения может стать настоящим прорывом в области ввода текста и рисования на iPad. Согласно информации MacRumors, ссылающейся на анонимный источник, новый стилус получит ряд функций, которые значительно расширят его возможности.

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Apple Pencil 3-го поколения может стать настоящим прорывом в области ввода текста и рисования на iPad. Согласно информации MacRumors, ссылающейся на анонимный источник, новый стилус получит ряд функций, которые значительно расширят его возможности.

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Одной из главных функций Apple Pencil 3-го поколения станет возможность ввода текста и рисования в приложениях, работающих на платформе visionOS. Это означает, что пользователи смогут писать заметки, создавать эскизы и даже рисовать полноценные картины прямо на экране iPad, без использования клавиатуры или мыши.

Помимо ввода текста, Apple Pencil 3-го поколения будет поддерживать различные функции рисования, такие как наложение слоев, изменение цвета и толщины линий, и многое другое. Это позволит художникам и дизайнерам создавать еще более сложные и реалистичные работы.

Новый стилус будет совместим с iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и новее), iPad Pro 11 дюймов (всех поколений), iPad Air (4-го поколения и новее) и iPad mini (6-го поколения). Apple Pencil 3-го поколения будет работать и с обновленной Magic Keyboard, которая, как ожидается, будет представлена одновременно с iPad.

Презентация новых iPad, Apple Pencil 3-го поколения и обновленной Magic Keyboard может состояться до конца апреля. Ожидается, что visionOS 2.0 будет представлена в рамках WWDC в июне этого года, а ее релиз состоится не ранее сентября. Однако есть вероятность, что поддержка нового Apple Pencil будет добавлена в visionOS 1.2, релиз которой может состояться раньше.

Apple Pencil 3-го поколения – это долгожданное обновление, которое может сделать iPad еще более универсальным и функциональным устройством. Новые функции ввода текста и рисования откроют новые возможности для творчества и продуктивности, делая iPad незаменимым инструментом для художников, дизайнеров, студентов и всех, кто хочет максимально использовать возможности своего iPad.

#ipad pro 11 #visionos #wwdc #apple pencil #ipad pro 12
Источник: t.me
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